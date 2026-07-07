Προσλήψεις στο Λιμενικό: Αυτό είναι το νέο πλαίσιο επιλογής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

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Οι προσλήψεις στο Λιμενικό εισέρχονται σε νέο πλαίσιο, καθώς δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω συστήματος μοριοδότησης.

Η απόφαση ορίζει τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, τις κατηγορίες των υποψηφίων, τα απαιτούμενα προσόντα και τα στάδια που θα ακολουθούνται μέχρι την κατάταξη των επιτυχόντων.

Η διαδικασία θα ενεργοποιείται με προκήρυξη του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην οποία θα προσδιορίζονται ο αριθμός των εισακτέων, η κατανομή των θέσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων

Η απόφαση προβλέπει ότι οι θέσεις θα κατανέμονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Το 30% θα αφορά τη Γενική Κατηγορία, το 50% υποψηφίους που προέρχονται από τις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και το 20% υποψηφίους των Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο κατηγορία.

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Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ανακατανομής των κενών θέσεων μεταξύ των κατηγοριών, εφόσον αυτές δεν καλυφθούν λόγω μη συμμετοχής ή αποτυχίας υποψηφίων, ενώ διατηρούνται και οι προβλέψεις για τις ειδικές κατηγορίες που ορίζει η νομοθεσία.

Τα βασικά προσόντα συμμετοχής

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής περιλαμβάνονται η ελληνική ιθαγένεια, η κατοχή απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με ελάχιστο γενικό βαθμό 10, η μη υπέρβαση του 28ου έτους της ηλικίας, καθώς και συγκεκριμένα όρια αναστήματος για άνδρες και γυναίκες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας από τις προβλεπόμενες ξένες γλώσσες, να πληρούν τις υγειονομικές προϋποθέσεις, να μην έχουν ποινικά κωλύματα και να πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις που καθορίζονται στην υπουργική απόφαση.

Η διαδικασία υποβολής και η μοριοδότηση

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ οι υποψήφιοι θα μεταφορτώνουν ψηφιακά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους κάθε προκήρυξης. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων θα καταρτίζονται προσωρινοί και οριστικοί πίνακες συμμετεχόντων και απορριφθέντων, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ.

Η μοριοδότηση θα βασίζεται κυρίως στον γενικό βαθμό του απολυτηρίου, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συγκεκριμένο συντελεστή. Επιπλέον μόρια προβλέπονται για γνώση ξένων γλωσσών, πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, άδεια οδήγησης συγκεκριμένων κατηγοριών και άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν από τη διαδικασία μοριοδότησης θα κληθούν να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικό έλεγχο, αθλητικές δοκιμασίες και ψυχομετρικές εξετάσεις.

Με την ολοκλήρωση όλων των σταδίων θα καταρτιστούν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η κατάταξη των νέων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.