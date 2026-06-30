600 προσλήψεις με απολυτήριο Λυκείου

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Δημοσιεύτηκε η νέα προκήρυξη για 600 προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, με αιτήσεις από 8 έως 17 Ιουλίου 2026 και σύμβαση δημοσίου δικαίου διάρκειας επτά ετών για τους επιλεγέντες.

Δημοσιεύτηκε η νέα προκήρυξη για 600 προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, στην κατηγορία των Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί Θητεία.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ του ΑΣΕΠ, οι επιλεγέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου, με διάρκεια θητείας επτά ετών.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στις 00:00.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, στις 23:59.

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Πώς θα γίνει η υποβολή

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, ο σύνδεσμος της οποίας είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του σχετικού «Εγχειριδίου Χρήσης» για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.

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Η ηλεκτρονική υποβολή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Τι θα γίνει μετά τις αιτήσεις

Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων και τη σύνταξη του αναμορφωμένου πίνακα, η αρμόδια επιτροπή θα καλέσει τους υποψηφίους με τα περισσότερα μόρια για Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν στις ΠΚΕ θα ισούται με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, προσαυξημένος κατά τουλάχιστον 30%.

Τι ισχύει για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Η επιτυχία στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις δεν σημαίνει αυτόματα και διορισμό για όσους βρίσκονται εκτός του ορίου των πρώτων 600 θέσεων.

Οι υποψήφιοι αυτοί μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο σε περίπτωση αναπλήρωσης κενών θέσεων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.

Παράλληλα, δεν πρέπει να έχουν ξεπεράσει το 30ό έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του έτους της προκήρυξης.

Το ηλικιακό όριο

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1996 και μετά.

Το ηλικιακό κριτήριο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Τα εκπαιδευτικά προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο, πτυχίο ή δίπλωμα δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γίνονται δεκτοί τίτλοι της ημεδαπής, όπως Λύκειο ή ΙΕΚ, καθώς και ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα.

Απαραίτητη η άδεια οδήγησης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η κατοχή ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ΄.

Πρόκειται για ένα από τα βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Στρατιωτικές υποχρεώσεις και υγεία

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν άρτια σωματική διάπλαση και καλή υγεία, η οποία θα πιστοποιηθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, με βάση τις προβλεπόμενες ιατρικές γνωματεύσεις.

Τατουάζ, ποινικό μητρώο και λοιπές προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να φέρουν τατουάζ ή οπές από διάτρηση σώματος σε εξωτερικά εμφανή σημεία όταν φορούν τη στολή.

Απαιτείται επίσης καθαρό ποινικό μητρώο, καθώς και πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία.

Τι ισχύει για εποχικούς και εθελοντές

Για όσους υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως Εποχικοί Πυροσβέστες, απαιτείται να μην έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους για πειθαρχικούς λόγους ή για πλαστά δικαιολογητικά.

Για πρώην εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος, προϋπόθεση είναι να μην έχουν χάσει την ιδιότητα του εθελοντή με υπαιτιότητά τους.

Η νέα προκήρυξη ανοίγει τον δρόμο για 600 προσλήψεις Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί Θητεία, με επταετή διάρκεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν μέσα στο αυστηρό χρονικό πλαίσιο από 8 έως 17 Ιουλίου 2026 και να ελέγξουν προσεκτικά τα ηλικιακά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και υγειονομικά κριτήρια που απαιτούνται.