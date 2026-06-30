Ηλεκτρονικές αγορές: Τι αλλάζει με το τέλος 3 ευρώ στα μικροδέματα

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Νέα επιβάρυνση στις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει ο ειδικός εισαγωγικός δασμός των 3 ευρώ ανά διαφορετικό είδος προϊόντος για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.

Νέο κόστος φέρνουν από την 1η Ιουλίου 2026 οι ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο ειδικός εισαγωγικός δασμός για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ.

Η επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό είδος προϊόντος που περιλαμβάνεται στην αποστολή και αφορά αγορές που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και καταστημάτων εκτός ΕΕ, όπως η Temu και η Shein.

Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου

Οι νέοι δασμολογικοί κανόνες εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Αφορούν ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω e-commerce, όταν τα αγαθά αποστέλλονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξία τους δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ.

Ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός ανέρχεται σε 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού.

Το σημαντικό είναι ότι η επιβάρυνση δεν υπολογίζεται ανά δέμα, αλλά ανά διαφορετικό είδος προϊόντος που περιλαμβάνεται στην αποστολή.

Παράδειγμα για τον υπολογισμό

Αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, τότε θεωρείται ότι περιλαμβάνει τρία διαφορετικά είδη.

Σε αυτή την περίπτωση ο δασμός φτάνει συνολικά τα 9 ευρώ, δηλαδή 3 ευρώ για κάθε είδος, ενώ προστίθεται και ο αναλογών ΦΠΑ, καθώς και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.

Τι ισχύει για πανομοιότυπα προϊόντα

Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα προϊόντα με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε αυτά θεωρούνται ένα είδος.

Για παράδειγμα, δύο ίδια σημειωματάρια στο ίδιο δέμα επιβαρύνονται με συνολικό δασμό 3 ευρώ και όχι με 6 ευρώ.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά αγορές από τρίτες χώρες, δηλαδή από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν επηρεάζονται οι αγορές και οι αποστολές αγαθών που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής.

Ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης της αποστολής, αυτός μπορεί να είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο πωλητής, η μεταφορική εταιρεία ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος, λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που έχει καταβληθεί κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται.

Αντίθετα, όταν συντρέχουν λόγοι που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως ελαττωματικό προϊόν ή προϊόν που δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, μπορεί να επιστραφεί ο καταβληθείς δασμός.

Η εφαρμογή του νέου δασμού δεν αλλάζει τις ισχύουσες διαδικασίες για τον ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Ο ΦΠΑ συνεχίζει να καταβάλλεται είτε κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop, είτε κατά τον τελωνισμό, όταν εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Έως πότε θα ισχύει το μέτρο

Ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός έχει μεταβατικό χαρακτήρα.

Θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028, ενώ από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς.

Από την 1η Ιουλίου 2028, ο εισαγωγικός δασμός θα υπολογίζεται με βάση τη δασμολογική κατηγορία κάθε προϊόντος.

Αυτό θα ισχύει ανεξάρτητα από την αξία του προϊόντος, τον τρόπο αγοράς ή τον τρόπο αποστολής.

Η ουσία για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές που αγοράζουν φθηνά προϊόντα από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει πλέον να υπολογίζουν πρόσθετο κόστος.

Η επιβάρυνση μπορεί να είναι μικρή όταν πρόκειται για ένα μόνο είδος, αλλά αυξάνεται όταν το δέμα περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά προϊόντα.

Πριν ολοκληρώσουν μια αγορά, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν από πού αποστέλλεται το προϊόν και πόσα διαφορετικά είδη περιλαμβάνει η παραγγελία.

Το τελικό κόστος μπορεί να διαμορφωθεί υψηλότερα από την αρχική τιμή αγοράς, καθώς στον ειδικό δασμό προστίθεται ο ΦΠΑ και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που συνδέονται με την εισαγωγή.