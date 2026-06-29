Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2026 2029: Βγήκαν τα ονόματα

Σειρά αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προβλέπεται για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029, με τις σχετικές αποφάσεις να αφορούν τόσο γενικές τοποθετήσεις όσο και εξειδικευμένες ανάγκες συγκεκριμένων υπηρεσιών του Υπουργείου.