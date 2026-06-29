Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2026 2029: Βγήκαν τα ονόματα
Πίνακας περιεχομένων
Σειρά αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προβλέπεται για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029, με τις σχετικές αποφάσεις να αφορούν τόσο γενικές τοποθετήσεις όσο και εξειδικευμένες ανάγκες συγκεκριμένων υπηρεσιών του Υπουργείου.
Στο επίκεντρο βρίσκονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ86 Πληροφορικής στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, προβλέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ80, ΠΕ82 και ΠΕ89.01 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
Οι αποσπάσεις έχουν τριετή ορίζοντα και καλύπτουν τα σχολικά έτη από το 2026 έως και το 2029, αποτυπώνοντας τις ανάγκες στελέχωσης κρίσιμων υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘΑ, με έμφαση σε τομείς όπως τα ψηφιακά συστήματα, οι υποδομές, οι εξετάσεις, ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι τεχνικές υπηρεσίες.
Αναλυτικά:
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029
Η απόφαση ΕΔΩ
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία) για τα σχολικά έτη 2026- 2027, 2027-2028 και 2028-2029
Η απόφαση ΕΔΩ
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ80, ΠΕ82 και ΠΕ89.01 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029
Η απόφαση ΕΔΩ
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr