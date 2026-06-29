Ανελκυστήρες: Τι πρέπει να κάνετε έως τις 30 Ιουνίου

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Τελευταία ημέρα για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων είναι η 30ή Ιουνίου, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.

Τελευταία ημέρα για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων είναι η 30ή Ιουνίου, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση.

Η υποχρέωση αφορά όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, ξενοδοχεία ή δημόσιες εγκαταστάσεις.

Ποιους αφορά η απογραφή

Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες.

Αφορά ακόμη και ανελκυστήρες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή είχαν καταχωριστεί στο παρελθόν σε άλλο μητρώο, καθώς πλέον ζητείται η καταγραφή τους στο νέο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων.

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Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς gov.gr/Taxisnet και η καταχώριση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τα βασικά στοιχεία του ανελκυστήρα.

Τη δήλωση μπορεί να υποβάλει ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του κτιρίου.

Η καταχώριση μπορεί επίσης να γίνει από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, εφόσον αναλάβει τη διαδικασία.

Κατά την απογραφή συμπληρώνονται βασικά στοιχεία του ανελκυστήρα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διεύθυνση εγκατάστασης, ο ΚΑΕΚ του ακινήτου όπου υπάρχει, ο αριθμός των ανελκυστήρων του κτιρίου, το έτος εγκατάστασης και ο αριθμός των στάσεων.

Στη δήλωση καταχωρίζεται επίσης αν υπάρχει σήμανση CE, καθώς και στοιχεία για τυχόν ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση του ανελκυστήρα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται ο αριθμός απογραφής, ο οποίος θα αποτελεί στο εξής το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης του ανελκυστήρα.

Τι πρέπει να έχουν έτοιμο οι υπόχρεοι

Όσοι πρόκειται να υποβάλουν τη δήλωση καλό είναι να έχουν συγκεντρώσει από πριν τα βασικά στοιχεία της εγκατάστασης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο έτος εγκατάστασης, στον αριθμό στάσεων και στα στοιχεία τυχόν πιστοποίησης, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής δεν γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανελκυστήρα, μπορεί να απευθυνθεί στον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη.

Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες διαθέτουν συνήθως τα απαραίτητα στοιχεία και μπορούν, όπου χρειάζεται, να αναλάβουν και την ίδια την καταχώριση στο Μητρώο.

Υπάρχει επιλογή «Δεν γνωρίζω»

Εφόσον ο πολίτης δεν γνωρίζει κάποιο από τα στοιχεία που ζητούνται, μπορεί να επιλέξει την απάντηση «Δεν γνωρίζω» στα αντίστοιχα πεδία.

Με αυτόν τον τρόπο η δήλωση μπορεί να υποβληθεί κανονικά, χωρίς να μπλοκάρει η διαδικασία λόγω έλλειψης κάποιου επιμέρους στοιχείου.

Γιατί γίνεται η απογραφή

Η απογραφή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη χαρτογράφηση του συνόλου των ανελκυστήρων της χώρας.

Στόχος είναι η συγκέντρωση βασικών στοιχείων, τα οποία θα αξιοποιηθούν από την Πολιτεία για πληρέστερη καταγραφή και καλύτερο σχεδιασμό της εποπτείας του κλάδου.

Οι διαχειριστές πολυκατοικιών και οι υπεύθυνοι κτιρίων δεν θα πρέπει να αφήσουν τη διαδικασία για την τελευταία στιγμή.

Ακόμη και αν ο ανελκυστήρας είναι πιστοποιημένος ή συντηρείται κανονικά, η απογραφή στο Μητρώο παραμένει υποχρεωτική και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας.