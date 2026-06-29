Ψηφιακό Φροντιστήριο: Δωρεάν μαθήματα και όλο το καλοκαίρι – Νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική υποστήριξη

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Το Ψηφιακό Φροντιστήριο παραμένει διαθέσιμο όλο το καλοκαίρι με δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, ενώ από τη νέα σχολική χρονιά επεκτείνεται και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου με ζωντανά μαθήματα.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παραμένει διαθέσιμο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι να μπορούν να συνεχίσουν χωρίς κόστος την προετοιμασία τους.

Παρότι τα ζωντανά μαθήματα ολοκληρώθηκαν με το τέλος των Πανελλήνιων Εξετάσεων, η πλατφόρμα εξακολουθεί να προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, επαναλήψεις, ασκήσεις και διαγωνίσματα, δίνοντας τη δυνατότητα για προετοιμασία ενόψει της επόμενης σχολικής χρονιάς.

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Η λειτουργία του Ψηφιακού Φροντιστηρίου δεν σταματά με τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Το διαθέσιμο υλικό παραμένει προσβάσιμο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αξιοποιήσουν το καλοκαίρι για επανάληψη, εξάσκηση και καλύτερη οργάνωση της μαθησιακής τους πορείας.

Η δυνατότητα αυτή αφορά μαθητές και αποφοίτους που θέλουν να συνεχίσουν τη μελέτη τους μέσα από χιλιάδες ώρες εκπαιδευτικού περιεχομένου, χωρίς να απαιτείται οικονομική επιβάρυνση.

Πάνω από 410.000 χρήστες από την έναρξη λειτουργίας

Κατά το σχολικό έτος 2025-2026, περισσότεροι από 260.000 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

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Συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, οι χρήστες έχουν ξεπεράσει τους 410.000, στοιχείο που αποτυπώνει την αυξημένη αξιοποίηση της δωρεάν ψηφιακής εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Τι μπορούν να βρουν οι μαθητές στο Ψηφιακό Φροντιστήριο

Η δωρεάν πλατφόρμα περιλαμβάνει διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και 186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα. Παράλληλα, οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε επαναληπτικές ασκήσεις, διαγωνίσματα και προσομοιώσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το εκπαιδευτικό υλικό δεν περιορίζεται μόνο στις τάξεις που προετοιμάζονται για εξετάσεις. Καλύπτει όλες τις βαθμίδες από την Ε΄ Δημοτικού έως και τη Β΄ Λυκείου, προσφέροντας ευρύτερη υποστήριξη στη σχολική διαδρομή των μαθητών.

Ζωντανά μαθήματα και για Α΄ και Β΄ Λυκείου

Από τη νέα σχολική χρονιά, το Ψηφιακό Φροντιστήριο επεκτείνεται και με ζωντανά μαθήματα για την Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Η επέκταση αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών σε ποιοτική διδακτική υποστήριξη και να συμβάλει στη σταθερή ενδυνάμωση της μαθησιακής τους πορείας, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική υποστήριξη

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αναβαθμίζεται και με δύο νέα εργαλεία που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως υποστηρικτικό μέσο μάθησης. Το πρώτο εργαλείο είναι το EduAI, το οποίο θα προσφέρει εξατομικευμένες ασκήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Οι ασκήσεις αυτές θα προσαρμόζονται στο μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή και μαθήτριας, ενισχύοντας τη στοχευμένη εξάσκηση και την ανατροφοδότηση. Παράλληλα, ο AI Tutor, που αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη Microsoft, θα υποστηρίζει τα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών, παρέχοντας ψηφιακή καθοδήγηση και προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη

Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση, καθώς παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του.

Η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ακόμη ότι η στήριξη δεν διακόπτεται ούτε με το τέλος της σχολικής χρονιάς ούτε με την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών, καθώς οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση στο υλικό όλο το καλοκαίρι. Όπως ανέφερε, η επένδυση σε ψηφιακά εργαλεία συνεχίζεται, με στόχο η γνώση να γίνεται πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη για όλους.