Κόκκινα δάνεια: Αυτόματη μείωση δόσεων για 100.000 δανειολήπτες – Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση

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Αυτόματη μείωση στις μηνιαίες δόσεις αναμένεται να δουν περίπου 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, μετά την εφαρμογή της νέας ρύθμισης για τα «κόκκινα» δάνεια.

Σε εφαρμογή μπαίνει η νέα ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια, φέρνοντας ελάφρυνση στις μηνιαίες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.

Το μέτρο αφορά περίπου 100.000 δανειολήπτες και αναμένεται να ενεργοποιηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στο ΦΕΚ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση

Η παρέμβαση αφορά αποκλειστικά δανειολήπτες που βρίσκονται ήδη σε ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.

Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες αναμένεται να δουν σημαντική μείωση στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου.

Η βασική αλλαγή είναι ότι το επιτόκιο δεν θα εφαρμόζεται πλέον στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο.

Με τη νέα ρύθμιση, ο υπολογισμός θα γίνεται στη μηνιαία δόση, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η ρύθμιση ενσωματώνει τη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου και φέρνει πρόσθετες ελαφρύνσεις στους οφειλέτες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί αισθητά, με το όφελος να φτάνει ακόμη και τα 200 ευρώ και πλέον κάθε μήνα.

Αναδρομική εφαρμογή και λιγότερες δόσεις

Η νέα ρύθμιση έχει και αναδρομικό χαρακτήρα.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μειώνεται μόνο η μηνιαία επιβάρυνση, αλλά μπορεί να περιοριστεί και ο συνολικός αριθμός των δόσεων που απομένουν μέχρι την οριστική εξόφληση της οφειλής.

Οι δανειολήπτες που εμπίπτουν στη ρύθμιση δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ή να κάνουν κάποια πρόσθετη ενέργεια.

Η προσαρμογή των δόσεων θα γίνει αυτόματα από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, δηλαδή τους servicers.

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος διαπιστώσει ότι η νέα ρύθμιση δεν εφαρμόστηκε, θα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί μέσω καταγγελίας.

Η καταγγελία θα μπορεί να υποβληθεί είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στο υπουργείο Οικονομικών.

Νέες διευκολύνσεις για οφειλέτες

Παράλληλα με τη ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια, αναμένονται και πρόσθετα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και οφειλέτες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η λειτουργία της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για τη ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως 72 δόσεις.

Ακατάσχετο και ενίσχυση για οικογένειες

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται η αυτόματη καταβολή οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί στη μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων οικογενειών.

Η νέα ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα σε δανειολήπτες που παραμένουν σε ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.

Το βασικό στοιχείο είναι ότι η ελάφρυνση θα εφαρμοστεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, μειώνοντας τη μηνιαία πίεση για χιλιάδες νοικοκυριά που εξακολουθούν να εξυπηρετούν παλαιές οφειλές.