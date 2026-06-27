Νέα Αριστερά: «Η κυβέρνηση στέλνει τους νέους σε πανάκριβα ιδιωτικά πανεπιστήμια»

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Μετωπική πολιτική αντιπαράθεση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση προκαλεί η πιστοποίηση νέας ιδιωτικής Νομικής Σχολής, η οποία, σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, αναδεικνύει τον προσανατολισμό της κυβέρνησης υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων στα πανεπιστήμια.

Η λειτουργία του ιδιωτικού παραρτήματος του Πανεπιστημίου του York από τον Οκτώβριο έρχεται να προστεθεί στο ήδη φορτισμένο πεδίο της συζήτησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση του Άρθρου 16.

Η Νέα Αριστερά ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπενθυμίζοντας ότι το 2019 είχε ανατραπεί η απόφαση για τη δημιουργία Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με το επιχείρημα ότι η χώρα δεν χρειαζόταν περισσότερους δικηγόρους. Σήμερα, όπως σημειώνει, αντί να ενισχυθεί το δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό πανεπιστήμιο, οι νέοι και οι νέες οδηγούνται σε ακριβά ιδιωτικά ιδρύματα, την ώρα που ανοίγει ο δρόμος και για νέες ιδιωτικές νομικές σχολές.

Το θέμα συνδέεται άμεσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την κυβερνητική επιλογή για αναθεώρηση του Άρθρου 16, αλλά και με τον νόμο που επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση ότι λειτουργεί ως «πρόθυμος υπηρέτης» ιδιωτικών συμφερόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετατρέποντας τη νομική εκπαίδευση από δημόσιο αγαθό σε πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση από τη ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ:

Νέα Νομική Σχολή -και μάλιστα ιδιωτική- πρόκειται να λειτουργήσει στη χώρα μας από τον Οκτώβριο, καθώς η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έδωσε σχετική πιστοποίηση στο ιδιωτικό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York. Η πέμπτη σχολή νομικής στην Ελλάδα θα λειτουργεί παράλληλα με τις σχολές τριών δημόσιων πανεπιστημίων (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Δημοκρίτειο) και την ιδιωτική του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως θα δοθεί άδεια να λειτουργήσει και τρίτη ιδιωτική σχολή Νομικής από το παράρτημα του πανεπιστημίου Keele.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019 ανέτρεψε την απόφαση για δημιουργία Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με το επιχείρημα των υπάρχει «παραγωγή» υπερβολικού αριθμού δικηγόρων για τα δεδομένα της χώρας μας. Αντί η κυβέρνηση να δώσει τη δυνατότητα σε νέους και νέες να σπουδάσουν την νομική επιστήμη σε δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό πανεπιστήμιο, τούς στέλνει εν έτει 2026 σαν «πελατεία» σε πανάκριβα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει στην αντιδραστική αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος, που έχει ήδη καταπατήσει ψηφίζοντας το νόμο που επιτρέπει να ιδρύονται ιδιωτικά πανεπιστήμια..

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύει κάθε μέρα και με μεγαλύτερη σαφήνεια πως αποτελεί τον πρόθυμο υπηρέτη των ιδιωτικών συμφερόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.