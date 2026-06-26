Ανακαίνιση Κατοικίας: Επιδότηση έως 36.000 ευρώ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

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Άνοιξε η διαδικασία για τη βεβαίωση επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», με επιδότηση έως 95% και αιτήσεις από την 1η Σεπτεμβρίου.

Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέσω των κωδικών Taxisnet, να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, ώστε να είναι έτοιμοι για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

Το πρώτο βήμα για τους ενδιαφερόμενους

Η έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας αποτελεί το πρώτο πρακτικό βήμα για όσους θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

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Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι πολίτες μπορούν να δουν αν η κατοικία και τα στοιχεία τους ανταποκρίνονται στις βασικές προϋποθέσεις, πριν ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμαστούν, ελέγχοντας την επιλεξιμότητά τους και συγκεντρώνοντας όσα απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Επιδότηση έως 95%

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στις 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

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Ποιοι έχουν αυξημένη επιδότηση

Το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης αφορά κυρίως κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Αυξημένη στήριξη προβλέπεται επίσης για νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και άτομα με αναπηρία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990.

Το εμβαδόν της κατοικίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Οι κατοικίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ.

Παράλληλα, δεν πρέπει να έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και δεν πρέπει να είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο κατοικίες που παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-2025 όσο και κατοικίες που κατοικούνται.

Η πρόβλεψη αυτή διευρύνει το πεδίο των πιθανών δικαιούχων, καθώς δεν περιορίζει τη συμμετοχή μόνο σε ακίνητα που βρίσκονται εκτός χρήσης.

Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά.

Προτεραιότητα θα δίνεται στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που πλησιάζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως την επιλεξιμότητά τους μέσω Taxisnet.

Η έγκαιρη προετοιμασία είναι κρίσιμη, καθώς το πρόγραμμα διαθέτει συγκεκριμένο προϋπολογισμό και η αξιολόγηση θα προχωρά σταδιακά, με βάση τα ποσά ενίσχυσης και τα προβλεπόμενα κριτήρια.