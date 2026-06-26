ΔΥΠΑ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ – Οι ειδικότητες και η προθεσμία

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Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις εισαγωγής στις 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, με 46 ειδικότητες και προθεσμία έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Ανοίγει από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στις 14:00, η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία αφορά την περίοδο κατάρτισης 2026-2027 και περιλαμβάνει 30 ΣΑΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με 46 προσφερόμενες ειδικότητες που έχουν επιλεγεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι διαθέτουν απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή ανεξαρτήτως ηλικίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν θέση στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ.

Πότε λήγει η προθεσμία

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 23:59.

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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, καθώς οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Η διαδρομή στην πύλη είναι: gov.gr, Εκπαίδευση, Εγγραφή σε σχολείο, Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ.

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Τα δικαιολογητικά

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται ο τίτλος σπουδών και το δελτίο ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ψηφιακά, σε μορφή PDF, μέσα από την ηλεκτρονική διαδικασία.

Πόσες ειδικότητες μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως τρεις ειδικότητες, με σειρά προτίμησης.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έως δύο ΣΑΕΚ ανάμεσα στις σχολές που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση.

Η κατάρτιση είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες οικονομικές και παραγωγικές απαιτήσεις, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που ενισχύουν την επαγγελματική αποκατάσταση.

Η διάρκεια των σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ είναι πέντε εξάμηνα.

Τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση έως 1.200 διδακτικές ώρες, ενώ το πέμπτο εξάμηνο αφορά αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι απόφοιτοι λαμβάνουν δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 5.

Το δίπλωμα εντάσσεται στο εθνικό πλαίσιο προσόντων και αποτελεί τυπικό προσόν για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους, τα δικαιολογητικά και τη σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που θα δηλώσουν.

Η σωστή και έγκαιρη υποβολή της αίτησης είναι κρίσιμη, καθώς η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και αφορά την εισαγωγή στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ για τη νέα περίοδο κατάρτισης.