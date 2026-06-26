Πρωτοβάθμια: Κρίσιμες αποφάσεις για αποσπάσεις και λειτουργικά κενά

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Σημαντικές αποφάσεις για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΥΣΠΕ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στο Υπουργείο Παιδείας.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα που αφορούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς, όπως η επικύρωση των οριστικών πινάκων κενών λειτουργικών θέσεων σε Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή, οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2026-2027, αλλά και θέματα μεταθέσεων, παραιτήσεων και αιτήσεων απόσπασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση των θεμάτων αποσπάσεων τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και στην Ειδική Αγωγή, καθώς οι σχετικές αποφάσεις επηρεάζουν τον υπηρεσιακό προγραμματισμό των εκπαιδευτικών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού Φασφαλή Νίκου, μετά τη συνεδρίαση θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του αιρετού κ. Νίκου Φασφαλή:

Θέλω να σας ενημερώσω ότι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026,στο Υπουργείο Παιδείας, θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.Επικύρωση οριστικών πινάκων κενών λειτουργικών θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής).

2.Εξέταση αιτήσεων απόσπασης Εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ Ηρακλείου.

3.Θέματα παραιτήσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4.Εξέταση θεμάτων μεταθέσεων έτους 2026.

5.Εξέταση θεμάτων αποσπάσεων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2026-2027.

6.Επικύρωση των πινάκων με τα ονόματα των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής), που αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2026 – 2027.

Για ότι νεότερο υπάρξει θα σας ενημερώσω και φυσικά είμαι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.