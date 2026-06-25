Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτοι των πρώτων μιλούν για την επιτυχία τους – Πώς τα κατάφεραν

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Αριστούχοι των Πανελλαδικών 2026 από όλη την Ελλάδα μιλούν για την επιτυχία τους, τις δυσκολίες, την προετοιμασία και τις σχολές που στοχεύουν.

Οι Πανελλαδικές 2026 ανέδειξαν μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα που κατάφεραν να πετύχουν εξαιρετικές επιδόσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για σχολές υψηλής ζήτησης και για σπουδές που αποτελούσαν στόχο χρόνων.

Από τη Λάρισα, τη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη έως τη Λέσβο, την Πάτρα και την Κρήτη, οι αριστούχοι μιλούν για την προσπάθεια, το άγχος, την ανάγκη ισορροπίας και τη στήριξη που είχαν από οικογένεια, σχολείο και καθηγητές.

Οι κορυφαίες επιδόσεις και τα πρώτα συναισθήματα

Η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα συγκέντρωσε 19.780 μόρια και, μιλώντας στο onlarissa, ανέφερε ότι περίμενε πως είχε γράψει καλά, όχι όμως τόσο υψηλά. Η ίδια στάθηκε στη στήριξη του σχολείου της, λέγοντας πως την προετοίμασε κατάλληλα και ότι αισθάνεται ευγνώμων.

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Στη Ρόδο, η Μαρία – Μιχαέλα Χαιρέτη πέτυχε 19.710 μόρια, σύμφωνα με το rodiaki, εκφράζοντας χαρά και ικανοποίηση επειδή, όπως είπε, δικαιώθηκαν οι κόποι πολλών χρόνων. Η ίδια ευχαρίστησε τους καθηγητές, τους γονείς, τη γιαγιά και τον νονό της για τη στήριξη στη διάρκεια της προετοιμασίας.

Η Θεσσαλονίκη και οι υψηλές επιδόσεις στις Επιστήμες Υγείας

Ο Αντώνης Παπανικολάου από τη Νέα Ιωνία Βόλου συγκέντρωσε 19.660 μόρια, γράφοντας 20 στη Βιολογία και 20 στη Φυσική. Μιλώντας στο magnesianews, ανέφερε ότι περίμενε πως είχε πάει καλά, αλλά είχε αμφιβολίες για την Έκθεση, καθώς τη χαρακτήρισε πιο υποκειμενικό μάθημα.

Η Λαμπρινή Γκανάτσα από τη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε 19.250 μόρια και, όπως δήλωσε στη Voria, ανυπομονεί να περάσει την πόρτα της Ιατρικής του ΑΠΘ. Η ίδια έδωσε για δεύτερη φορά Πανελλαδικές, έχοντας πέρσι περάσει στο Χημικό του ΑΠΘ, και τόνισε ότι η δεύτερη προσπάθεια της έδωσε περισσότερο χρόνο και καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας.

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Οι μαθητές που επιμένουν μέχρι να πετύχουν τον στόχο

Η Μαρία Μουσουράκη από την Ιεράπετρα συγκέντρωσε 19.250 μόρια στη δεύτερη προσπάθειά της και, μιλώντας στο neakriti, ανέφερε ότι στόχος της ήταν ξεκάθαρα η Ιατρική Αθηνών. Όπως είπε, φέτος είχε περισσότερο και πιο ποιοτικό χρόνο, καθώς δεν είχε τις υποχρεώσεις του σχολείου και μπορούσε να καλύψει καλύτερα τα κενά της.

Ανάλογη ιστορία επιμονής είναι και αυτή του Ιγνάτιου Δαρείου Γκαφάρι από το 5ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης, ο οποίος έδωσε για τρίτη φορά και συγκέντρωσε 19.130 μόρια. Μιλώντας στο stonisi.gr, ανέφερε ότι τις προηγούμενες φορές είχε απογοητευτεί, αλλά δεν εγκατέλειψε τον στόχο της Ιατρικής, στέλνοντας μήνυμα στους υποψηφίους να μην το βάζουν κάτω.

Λέσβος: Στόχοι σε Ιατρική και Πολυτεχνείο

Ο Γιάννης Λάλος από τη Μυτιλήνη συγκέντρωσε μέσο όρο 19,3 στην Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας και, μιλώντας στο stonisi, σημείωσε ότι η χρονιά είχε περισσότερη πίεση και απαιτούσε περισσότερο διάβασμα. Στόχος του είναι η Ιατρική, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη.

Στη Λέσβο ξεχώρισε και ο Μάριος Άγγελος Σταματής, μαθητής του Γενικού Λυκείου Παμφίλων, ο οποίος συγκέντρωσε περίπου 19.293 μόρια και αναδείχθηκε πρώτος στο νησί στις Θετικές Σπουδές. Σύμφωνα με το stonisi, στόχος του είναι η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ ο ίδιος τόνισε ότι η επιτυχία δεν χτίζεται μόνο μέσα σε τρία χρόνια, αλλά μέσα από συνολική και σταθερή πορεία.

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και νέες τεχνολογίες

Η Λύρα Ιγνατία, μαθήτρια του 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης, συγκέντρωσε 19.270 μόρια και στοχεύει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Μιλώντας στο stonisi, ανέφερε ότι η προσπάθεια πολλών χρόνων έκανε τη φετινή χρονιά πιο ομαλή, ενώ στάθηκε στην ανάγκη ισορροπίας, ύπνου, βόλτας και δραστηριοτήτων.

Ο Φίλιππος – Άγγελος Μπίκιας από τη Θεσσαλονίκη, με 19.120 μόρια, εισάγεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Όπως είπε στη Voria, οι βάσεις που είχε από τα γυμνασιακά χρόνια και ο πρωταθλητισμός τον βοήθησαν να μείνει συγκεντρωμένος στον στόχο, ενώ στο μέλλον δεν αποκλείει σπουδές στο εξωτερικό και ενασχόληση με προγραμματισμό και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Κρήτη με πολλές υψηλές επιδόσεις

Στην Κρήτη, αρκετοί υποψήφιοι πέτυχαν πολύ υψηλές βαθμολογίες. Η Ασημένια Τσαπάκη από το Ηράκλειο συγκέντρωσε 19.100 μόρια και, μιλώντας στο neakriti, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ένα μοναδικό «μυστικό» επιτυχίας, αλλά ψυχραιμία, συστηματικό διάβασμα και προσήλωση στον στόχο.

Ο Μάρκος Τζίκας από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου συγκέντρωσε 19.025 μόρια, με δύο 20άρια σε Χημεία και Βιολογία, και βάζει πλώρη για την Ιατρική. Σύμφωνα με το cretalive, είχε αποφασίσει από το Γυμνάσιο ότι θέλει να γίνει γιατρός, ενώ παράλληλα με το διάβασμα έκανε και πρωταθλητισμό στον δίσκο.

Οι στόχοι σε Αρχιτεκτονική και Σώματα Ασφαλείας

Ο Κωνσταντίνος Μαράκης από την Ιεράπετρα συγκέντρωσε 19.100 μόρια και, όπως δήλωσε στο neakriti, στοχεύει στην Αρχιτεκτονική, συνδυάζοντας την αγάπη του για Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά και σχέδιο. Ο Μιχάλης Τόψης, επίσης από την Κρήτη, συγκέντρωσε 18.340 μόρια στο 4ο πεδίο και, σύμφωνα με το neakriti, εξετάζει σοβαρά την επιλογή των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η σημασία της ισορροπίας

Κοινό σημείο στις περισσότερες μαρτυρίες είναι ότι η επιτυχία δεν ήρθε μόνο μέσα από ατελείωτες ώρες διαβάσματος, αλλά μέσα από οργάνωση, συνέπεια και ψυχραιμία.

Η Ανθή Τσικουδή, με 19.080 μόρια και στόχο την Ιατρική Θεσσαλονίκης, στάθηκε στη σημασία της ψυχολογίας και της σωστής οργάνωσης. Αντίστοιχα, ο Αντώνης Καφαντάρης από την Καλαμαριά, με 19.100 μόρια, ανέφερε στο protothema ότι διάβασε αρκετά, αλλά χωρίς υπερβολές, κρατώντας μέτρο και ισορροπία.