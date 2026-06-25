Πανελλήνιες 2026: Ποιά μαθήματα δυσκόλεψαν τους υποψηφίους

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Τα στατιστικά των βαθμολογιών στις Πανελλήνιες 2026 αποτυπώνουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά πεδίο και μάθημα, με υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση σε Μαθηματικά, Αρχαία και Ιστορία, αλλά και ισχυρές επιδόσεις σε Φυσική και Λατινικά.

Οι βαθμολογίες των Πανελληνίων 2026 δείχνουν μια εικόνα με έντονες αντιθέσεις, καθώς σε αρκετά μαθήματα καταγράφονται υψηλά ποσοστά υποψηφίων κάτω από τη βάση, ενώ σε άλλα εμφανίζεται σημαντική συγκέντρωση υψηλών επιδόσεων. Τα στοιχεία αποτυπώνουν με καθαρό τρόπο ποια μαθήματα δυσκόλεψαν περισσότερο και ποια μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά στη διαμόρφωση των μορίων.

Η συνολική εικόνα δεν είναι ενιαία για όλα τα επιστημονικά πεδία. Σε ορισμένες κατευθύνσεις, οι χαμηλές επιδόσεις είναι έντονες και επηρεάζουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων, ενώ σε άλλες εμφανίζονται ισχυρές ζώνες αριστούχων, ιδίως στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας για σχολές υψηλής ζήτησης.

Επιμέλεια κειμένου Χέλμης Λευτέρης

Τα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση

Στα ΓΕΛ, τα Μαθηματικά εμφανίζουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα των φετινών στατιστικών. Στο σύνολο των ομάδων προσανατολισμού, το 50,59% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ ειδικά στο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής το ποσοστό ανεβαίνει στο 64,07%. Πρόκειται για στοιχείο που δείχνει ότι το μάθημα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες πίεσης για μεγάλο μέρος των υποψηφίων.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα Αρχαία Ελληνικά, όπου το 55,67% των υποψηφίων βρέθηκε κάτω από το 10. Στην Ιστορία, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 52,10%, δείχνοντας ότι στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών οι χαμηλές επιδόσεις δεν περιορίστηκαν σε ένα μόνο μάθημα, αλλά επηρέασαν δύο βασικούς πυλώνες της εξέτασης.

Πού ξεχωρίζουν οι υψηλές επιδόσεις

Από την άλλη πλευρά, η Φυσική παρουσιάζει ιδιαίτερα ισχυρή συγκέντρωση υψηλών βαθμολογιών. Στο σύνολο των υποψηφίων που εξετάστηκαν στο μάθημα, το 30,06% βρίσκεται στη ζώνη 18-20, ενώ στο πεδίο των Θετικών Σπουδών το ποσοστό αυτό φτάνει στο 31,86%. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι, παρά το 33,91% κάτω από τη βάση συνολικά, υπάρχει και μια πολύ ισχυρή ομάδα υποψηφίων με άριστες επιδόσεις.

Ιδιαίτερη εικόνα παρουσιάζουν και τα Λατινικά. Αν και το 34,97% έγραψε κάτω από τη βάση, το 22,65% των υποψηφίων κινήθηκε στη βαθμολογική ζώνη 18-20, ενώ το 41,96% έγραψε από 15 έως 20. Αυτό δείχνει μεγάλη διασπορά στις επιδόσεις, με σημαντικό αριθμό υποψηφίων να πετυχαίνει πολύ υψηλές βαθμολογίες.

Η εικόνα ανά επιστημονικό πεδίο

Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τα Αρχαία και η Ιστορία είναι τα δύο μαθήματα που καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά κάτω από τη βάση, με 55,67% και 52,10% αντίστοιχα. Αντίθετα, στα Λατινικά παρατηρείται ισχυρή παρουσία υψηλόβαθμων, γεγονός που μπορεί να παίξει ρόλο στη διαφοροποίηση των μορίων μεταξύ των υποψηφίων.

Στις Θετικές Σπουδές, η εικόνα είναι διαφορετική. Τα Μαθηματικά έχουν σχετικά χαμηλότερο ποσοστό κάτω από τη βάση, στο 22,66%, ενώ στη Φυσική το 50,87% έγραψε από 15 έως 20. Στις Σπουδές Υγείας, η Χημεία εμφανίζει ποσοστό 43,06% κάτω από τη βάση, ενώ στη Βιολογία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 34,78%.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ΕΠΑΛ

Στα ΕΠΑΛ, τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά δείχνουν σαφώς πιο δύσκολη εικόνα. Στα Νέα Ελληνικά, το 53,53% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ στα Μαθηματικά το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 58,53%. Πρόκειται για δύο βασικά μαθήματα που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων.

Στα μαθήματα ειδικότητας, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ανά τομέα. Σε ορισμένα μαθήματα καταγράφονται πολύ υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση, ενώ σε άλλα εμφανίζονται σημαντικές ομάδες υψηλόβαθμων. Ενδεικτικά, στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο το ποσοστό των υποψηφίων στη ζώνη 18-20 φτάνει στο 23,50%, ενώ στον Προγραμματισμό Υπολογιστών το αντίστοιχο ποσοστό είναι 23,34%.

Οι βαθμολογίες και η συνέχεια για τις βάσεις 2026

Τα στατιστικά των βαθμολογιών αποτελούν την πρώτη ουσιαστική εικόνα για το πώς κινήθηκαν οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2026. Ωστόσο, η τελική διαμόρφωση των βάσεων δεν εξαρτάται μόνο από τις επιδόσεις, αλλά και από τις επιλογές στο μηχανογραφικό, τη ζήτηση κάθε σχολής, τον αριθμό των εισακτέων και τη συνολική κατανομή των μορίων.

Σε κάθε περίπτωση, τα φετινά στοιχεία δείχνουν ότι η μάχη των βάσεων θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τα μαθήματα που δημιούργησαν μεγάλες απώλειες, αλλά και από εκείνα στα οποία συγκεντρώθηκαν ισχυρές βαθμολογίες. Τα Μαθηματικά, τα Αρχαία, η Ιστορία, η Φυσική, η Χημεία και τα Λατινικά είναι από τα μαθήματα που διαμορφώνουν την πρώτη μεγάλη εικόνα για την πορεία των υποψηφίων.