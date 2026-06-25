Καθαρισμός οικοπέδων: Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες που δεν πρόλαβαν τη δήλωση

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Η ΠΟΜΙΔΑ δίνει οδηγίες στους ιδιοκτήτες οικοπέδων που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν ή να δηλώσουν εμπρόθεσμα τον καθαρισμό τους, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο προστίμων.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη δήλωση καθαρισμού οικοπέδων στο Εθνικό Μητρώο έληξε στις 22 Ιουνίου 2026, ωστόσο πολλοί ιδιοκτήτες δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Η ΠΟΜΙΔΑ, με ανακοίνωσή της, δίνει οδηγίες για το τι μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα οι ιδιοκτήτες, επισημαίνοντας ότι το βασικό ζητούμενο παραμένει ο καθαρισμός όσο το δυνατόν περισσότερων οικοπέδων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς μέσα στον αστικό ιστό.

Γιατί δεν πρέπει να αμελήσουν τον καθαρισμό

Το γεγονός ότι η πλατφόρμα έχει κλείσει δεν σημαίνει, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να αφήσουν ακαθάριστα τα οικόπεδά τους.

Αντίθετα, όσοι δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία καλούνται να προχωρήσουν στον καθαρισμό έστω και εκπρόθεσμα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να προλάβουν πιθανό έλεγχο ή καταγγελία.

Τι ισχύει για τη δήλωση μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας

Μετά το κλείσιμο της σχετικής πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν πλέον να υποβάλουν δήλωση ότι καθάρισαν το οικόπεδό τους.

Ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιά τα πρόστιμα

Ωστόσο, εάν το οικόπεδο έχει πράγματι καθαριστεί και τεθεί ζήτημα μη υποβολής δήλωσης, το πρόστιμο για τη μη υποβολή δήλωσης καθαρισμένου οικοπέδου έχει μειωθεί στα 100 ευρώ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ.

Τι γίνεται σε περίπτωση ελέγχου ή καταγγελίας

Αν υπάρξει καταγγελία ή αυτεπάγγελτος έλεγχος για μη καθαρισμό οικοπέδου, η ΠΟΜΙΔΑ καλεί τους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν άμεσα.

Η γρήγορη εκ των υστέρων συμμόρφωση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, καθώς αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι ο ιδιοκτήτης συναινεί να καθαρίσει το οικόπεδο ο δήμος, με τη σχετική δαπάνη να του καταλογίζεται.

Τα πρόστιμα για μη καθαρισμό

Το πρόστιμο για μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το ελάχιστο ποσό είναι 200 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο του προστίμου φτάνει τα 2.000 ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ.

Η διπλή επιβάρυνση που πρέπει να αποφευχθεί

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να αποφύγουν τη διπλή επιβάρυνση, δηλαδή τόσο το πρόστιμο όσο και τη δαπάνη καθαρισμού από τον δήμο.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση που δεν γίνει καθαρισμός, μπορεί να υπάρξει και πρόστιμο 500 ευρώ για παράλειψη υποβολής δήλωσης.

Η δεύτερη ευκαιρία συμμόρφωσης

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, το πρόστιμο του 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μη καθαρισμό δεν επιβάλλεται αυτομάτως.

Προηγουμένως, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ενημερωθεί από τον δήμο ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη δυνατότητα να συμμορφωθεί εκ των υστέρων. Αν αδιαφορήσει, τότε μπορεί να προχωρήσει η επιβολή του προστίμου.

Πώς θα γίνεται η κοινοποίηση

Η πράξη επιβολής προστίμου θα πρέπει να κοινοποιείται προσωπικά στον ιδιοκτήτη.

Δεν αρκεί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, μια απλή ανάρτηση της πράξης στα γραφεία του δήμου ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση εκ των υστέρων συμμόρφωσης με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπέδου, μετά τη διαπίστωση της παράβασης, προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου.

Εφόσον ο ιδιοκτήτης υποβάλει εμπρόθεσμη ένσταση, το διοικητικό πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50%.

Αν ένας ιδιοκτήτης κατηγορηθεί ότι υπέβαλε ψευδή δήλωση περί καθαρισμού του οικοπέδου του, έχει προθεσμία 10 ημερών για να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης επιβολής προστίμου. Η ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει ότι ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση δεν μπορεί να ασκηθεί πριν περάσει η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ένστασης.

Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι να εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο όργανο. Με τον τρόπο αυτό, αν ο ιδιοκτήτης δικαιωθεί, αποφεύγεται η άσκοπη ποινική διαδικασία σε βάρος του.

Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι ακόμη και όσοι δεν πρόλαβαν την προθεσμία δεν πρέπει να θεωρήσουν ότι είναι αργά. Η εκπρόθεσμη, αλλά άμεση και οικειοθελής συμμόρφωση με την υποχρέωση καθαρισμού μπορεί να προστατεύσει τους ιδιοκτήτες από πρόστιμα ή να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωσή τους.