Φοιτητές Ιωαννίνων: Καταγγελία κατά της Πρυτανείας – «Κρατάει αυθαίρετα αντικείμενά μας»

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Νέα καταγγελία κατά της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διατυπώνει o Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ζητώντας την άμεση επιστροφή αντικειμένων που, όπως αναφέρει, ανήκουν σε εστιακούς φοιτητές και φοιτητές διαφόρων σχολών.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται η εκκένωση του στεκιού του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών, η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Αναλυτικά το κείμενο του Συλλόγου:

ΝΤΡΑΠΗΚΕ Η ΝΤΡΟΠΗ: H ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΡΑΤΑΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.

Πριν από περίπου 2 μήνες (συγκεκριμένα στις 27/3) η Πρυτανεία του πανεπιστημίου Ιωαννίνων κινητοποίησε ολόκληρο τον κατασταλτικό μηχανισμό (2 κλούβες ΜΑΤ και την ασφάλεια) για να αδειάσει το Στέκι του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έκτοτε, το συμβούλιο διοίκησης, όχι μόνο δεν έχει δώσει απάντηση για τους λόγους που πραγματοποίησε αυτή την ενέργεια και γιατί δεν μας δίνει το χώρο πίσω (ούτε μία δημόσια ανακοίνωση!), αλλά πλέον αρνείται να μας επιστρέψει τα πράγματα που βρίσκονταν στο χώρο του Στεκιού και ανήκουν σε εστιακούς και φοιτητές διάφορων σχολών του πανεπιστημίου. Αυτό σίγουρα δεν είναι «θέμα ασφάλειας», αλλά πρόκειται για ενέργεια που ξεπερνάει κάθε όριο αξιοπρέπειας και ηθικής!

Η δικαιολογία – κλαυσίγελος της διοίκησης, δια στόματος της αρμόδιας αντιπρυτάνεως για την Φοιτητική Μέριμνα, είναι ότι δεν ξέρουν αν τα έπιπλα αυτά ανήκουν στο σύλλογο ή στο πανεπιστήμιο, διότι βρέθηκαν σε χώρο του πανεπιστημίου! Αλήθεια δεν τους έφτασαν οι 3 μήνες που τα παρακρατούν για να αποφανθούν; Προφανώς δεν τους ενδιαφέρουν ούτε τα έπιπλα, ούτε ο χώρος που στεγαζόταν το στέκι του συλλόγου (υποτίθεται θα δινόταν στους φοιτητές και παραμένει σφραγισμένος εδώ και 6 μήνες). Πρόκειται για μία ακόμα κατασταλτική κίνηση ενάντια στον Σύλλογο Εστιακών Φοιτητών που δεν έχει σταματήσει να αγωνίζεται ενάντια στις αδικαιολόγητες προσπάθειες της Διοίκησης, για την ιδιωτικοποίηση του Πανεπιστημίου. Επειδή χαλάει την επίπλαστη εικόνα του «πιο hot πανεπιστημίου της χώρας» (sic).

Τα πράγματα των φοιτητών και του Στεκιού που παρακρατούνται αυθαίρετα πρέπει να επιστραφούν άμεσα, μια πράξη έκνομη και κυρίως αναξιοπρεπή και ανήθικη, ιδιαίτερα για ανθρώπους που φέρουν τον τίτλο του πανεπιστημιακού δασκάλου. Όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν δωριστεί από φοιτητές στον σύλλογο των εστιακών για την ενίσχυση του εγχειρήματος του στεκιού ή είναι πράγματα που έχουν αγοραστεί από τις ίδιες τις οικονομίες των εστιακών φοιτητών. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν βορά από ιδιώτες και τις γαλάζιες ακρίδες που λυμαίνονται τον δημόσιο πλούτο και ζουν αρπάζοντας το λαϊκό εισόδημα.

Να επιστραφούν άμεσα και πριν την λήξη της ακαδημαϊκής χρονιά όλα τα έπιπλα στους εστιακούς φοιτητές.