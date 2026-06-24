Βάσεις 2026: Πού αναμένεται μεγάλη πτώση – Ποιό πεδίο μπαίνει στο επίκεντρο και γιατί

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Η γενική εικόνα οδηγεί σε εκτιμήσεις για πτώση των βάσεων σε τμήματα όπου οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες και ο ανταγωνισμός περιορίζεται. Ωστόσο, η πτώση δεν αναμένεται να είναι οριζόντια ούτε ίδια σε όλα τα πεδία και σε όλες τις σχολές.

Βάσεις 2026 – Οι τελικές μεταβολές θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αριστούχων, τη δυσκολία ανά μάθημα, τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό και τη ζήτηση κάθε τμήματος. Για τον λόγο αυτό, η ανακοίνωση των βαθμολογιών θα δώσει την πρώτη ασφαλέστερη εικόνα για το πού μπορεί να κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 25/6 για τις Πανελλήνιες 2026, με την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους να κορυφώνεται.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα δείχνουν χαμηλές επιδόσεις σε αρκετά μαθήματα, υψηλά ποσοστά γραπτών κάτω από τη βάση και συγκέντρωση μεγάλου μέρους των υποψηφίων στη βαθμολογική ζώνη από 10 έως 15.

Τα δύσκολα θέματα και οι χαμηλές επιδόσεις

Τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται απαιτητικά και φαίνεται πως δυσκόλεψαν σημαντικό αριθμό υποψηφίων.

Μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, τα Αρχαία και η Ιστορία καταγράφουν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 50%.

Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι οι φετινές βάσεις ενδέχεται να κινηθούν πτωτικά σε αρκετές σχολές.

Ωστόσο, οι αναλυτές δεν αναμένουν θεαματικές μεταβολές, καθώς οι φετινές επιδόσεις δεν φαίνεται να αποκλίνουν πολύ έντονα από την περσινή εικόνα.

Οι αριστούχοι θα κρίνουν τις υψηλόβαθμες σχολές

Καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των βάσεων θα είναι και φέτος ο αριθμός των αριστούχων.

Πού θα κινηθούν οι βάσεις 2026: Σε ποιές σχολές αναμένεται πτώση

Οι επιδόσεις στις υψηλές βαθμολογίες θα δείξουν αν οι περιζήτητες σχολές θα κρατήσουν τις περσινές τους θέσεις ή αν θα υπάρξουν μικρές υποχωρήσεις.

Στην πλειονότητα των μαθημάτων, οι απαιτήσεις για την επίτευξη υψηλών βαθμών ήταν αυξημένες.

Αυτό σημαίνει ότι η τελική εικόνα των αριστούχων θα έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά για τις σχολές με μεγάλη ζήτηση και υψηλά μόρια εισαγωγής.

Το 4ο πεδίο στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το 4ο επιστημονικό πεδίο, όπου οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πολύ χαμηλές επιδόσεις σε κρίσιμα μαθήματα.

Το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας κρίθηκε απαιτητικό, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει κυρίως τις υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου.

Τελικά πού θα πέσουν οι βάσεις 2026; Σε ποιά μαθήματα οι βαθμολογίες είναι κάτω από τη βάση σε ποσοστό έως και 50%

Την ίδια ώρα, τα Μαθηματικά εμφανίζονται για ακόμη μία χρονιά ως το μεγάλο εμπόδιο για πολλούς υποψηφίους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στο 4ο πεδίο το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά μπορεί να φτάσει το 70%, εικόνα που επαναλαμβάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.