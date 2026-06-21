Πανελλήνιες 2026: Κρίσιμη εβδομάδα για βαθμολογίες, ειδικά μαθήματα και Μηχανογραφικό

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Οι πανελλήνιες 2026 μπαίνουν στην τελική φάση, με βαθμολογίες, ειδικά μαθήματα, sms ενημέρωση και διαδικασίες για το Μηχανογραφικό να βρίσκονται στο επίκεντρο για τους υποψήφιους.

Σε εβδομάδα αποφάσεων και προθεσμιών μπαίνουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών, καθώς την Πέμπτη 25 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, ενώ παράλληλα τρέχουν οι διαδικασίες για την ενημέρωση μέσω sms και τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας για το Μηχανογραφικό.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα, καθώς και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς μετά τις βαθμολογίες θα ακολουθήσει η διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου και στη συνέχεια η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.

Οι βαθμολογίες και η συνέχεια μέχρι τις βάσεις

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει αποστείλει οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας. Στόχος είναι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Οι βαθμολογίες αναμένεται, κατά πάσα πιθανότητα, να συνοδευτούν και από επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025. Τα στοιχεία αυτά θεωρείται ότι θα βοηθήσουν στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για την πορεία των βάσεων εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών, οι υποψήφιοι θα περάσουν στη φάση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η συμπλήρωσή του αναμένεται πιθανότατα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ώστε μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τι ισχύει για την ενημέρωση μέσω sms

Έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 θα παραμείνει ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταχώριση ή επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου των υποψηφίων. Η διαδικασία αφορά όλους τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου που θέλουν να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες τους και για τη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους.

Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr με τα στοιχεία συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Για την είσοδο απαιτούνται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου, το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Στη συνέχεια, μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν τον αριθμό που έχουν δηλώσει. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού, ο οποίος αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία.

Η ενημέρωση μέσω sms λειτουργεί συμπληρωματικά. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους και μέσω της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των στοιχείων τους, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στους καταλόγους των λυκείων της επικράτειας.

Το password για Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό

Μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο πρέπει να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Ο ίδιος κωδικός θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει και Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Η διαδικασία αφορά όσους συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2026 και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο, ενώ για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ απαιτείται απολυτήριο και πτυχίο. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα μπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν Μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ.

Προσωπικό κωδικό πρέπει επίσης να αποκτήσουν οι απόφοιτοι ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές των ετών 2024 ή 2025 και διεκδικούν φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί συμμετέχουν με τα μόρια που είχαν συγκεντρώσει στην τελευταία τους εξέταση και δεν μπορούν να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.

Στην ίδια διαδικασία εντάσσονται και οι τελειόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2026 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ. Το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει σε δεύτερο χρόνο το διάστημα κατά το οποίο θα υποβληθούν το Μηχανογραφικό και το Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Τα ειδικά μαθήματα και οι πρακτικές δοκιμασίες

Το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων ολοκληρώνεται με τέσσερις εξετάσεις μέσα στην εβδομάδα. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εξετάζεται το μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, την Τρίτη 23 Ιουνίου τα Γαλλικά, την Τετάρτη 24 Ιουνίου τα Ιταλικά και την Πέμπτη 25 Ιουνίου τα Ισπανικά.

Για τα μαθήματα ξένων γλωσσών, η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες. Στο μουσικό μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί από 4 έως 6 λεπτά για κάθε υποψήφιο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00, για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30. Παράλληλα, οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που θέλουν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού θα συνεχιστούν μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Ξεχωριστή διαδικασία προβλέπεται για τους υποψήφιους που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δεν εντάσσονται στο ίδιο χρονοδιάγραμμα υποβολής Μηχανογραφικού με τους υπόλοιπους.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα καταθέσουν Μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις. Τότε θα μπορέσουν να αποκτήσουν και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που απαιτείται για τη διαδικασία.