Φύλο, καριέρα και οικογένεια: Πόσο αντικειμενικά βλέπουμε τον κόσμο;

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Έρευνα του ΚΜΟΠ καταγράφει ότι δύο στους τρεις πολίτες συνδέουν αυτόματα τον άνδρα με την καριέρα και τη γυναίκα με την οικογένεια.

Τα έμφυλα στερεότυπα παραμένουν ισχυρά στην ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΚΜΟΠ – Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας για τα μη συνειδητά στερεότυπα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δύο στους τρεις πολίτες συνδέουν αυτόματα τον άνδρα με την καριέρα και τη γυναίκα με την οικογένεια.

Την ίδια στιγμή, σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων δηλώνει σε συνειδητό επίπεδο ότι στηρίζει την ισότητα των φύλων. Η αντίφαση αυτή αναδεικνύει το χάσμα που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις απόψεις που εκφράζονται δημόσια και στις αυτόματες αντιλήψεις που διαμορφώνονται μέσα από κοινωνικά πρότυπα.

Τα ευρήματα της έρευνας για τα έμφυλα στερεότυπα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 67% των συμμετεχόντων συνδέει αυτόματα τον άνδρα με την καριέρα και τη γυναίκα με την οικογένεια. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης των πολιτών.

Οι μη συνειδητές προκαταλήψεις εμφανίζονται τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα. Παράλληλα, εντοπίζονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια.

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Οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην καριέρα

Ένα ακόμη εύρημα της έρευνας αφορά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η επαγγελματική εξέλιξη. Οι γυναίκες που συμμετείχαν εμφανίζονται να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην καριέρα τους σε σχέση με τους άνδρες.

Συγκεκριμένα, το 76% των γυναικών χαρακτηρίζει την καριέρα «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες φτάνει το 56%. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι επαγγελματικές φιλοδοξίες πολλών γυναικών δεν συμβαδίζουν με τα στερεότυπα που εξακολουθούν να τις συνδέουν κυρίως με τον οικογενειακό ρόλο.

Πώς λειτουργούν οι μη συνειδητές συσχετίσεις

Οι μη συνειδητές προκαταλήψεις συνδέονται με τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος στην επεξεργασία πληροφοριών. Συχνά δημιουργούνται αυτόματες συνδέσεις ανάμεσα σε έννοιες, επηρεασμένες από κοινωνικά ερεθίσματα και εικόνες που έχουν εσωτερικευτεί με την πάροδο του χρόνου.

Το τεστ που χρησιμοποιείται στην έρευνα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν αυτές τις αυτόματες συσχετίσεις και να κατανοήσουν καλύτερα πώς διαμορφώνονται οι αντιλήψεις γύρω από τους ρόλους των φύλων.

Η συμμετοχή στην έρευνα παραμένει ανοιχτή και τα δεδομένα συνεχίζουν να συλλέγονται. Το ΚΜΟΠ επιδιώκει να καταγράψει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα μοτίβα που επηρεάζουν τις αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας γύρω από την ισότητα των φύλων. Δείτε εδώ

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Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να χαρτογραφηθεί το πώς λειτουργούν τα μη συνειδητά στερεότυπα και να αναδειχθεί ο ρόλος τους στη διαμόρφωση κοινωνικών στάσεων και επιλογών.