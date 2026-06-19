Πανεπιστήμια: Το σχέδιο για διεθνοποίηση, ξενόγλωσσα προγράμματα και νέες εστίες

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Η Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε τον στόχο να εξελιχθεί η Ελλάδα σε διεθνή ακαδημαϊκό κόμβο, με επενδύσεις στα ΑΕΙ, ξενόγλωσσα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και νέες φοιτητικές υποδομές.

Η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη, με στόχο να προσελκύσει περισσότερους φοιτητές από το εξωτερικό και να κάνει τα ελληνικά πανεπιστήμια πιο ανοιχτά, ανταγωνιστικά και εξωστρεφή.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Διεθνοποίηση & Εξωστρέφεια: Η Ελλάδα ως Ακαδημαϊκός Κόμβος του Μέλλοντος», η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι φιλοδοξία είναι κάθε νέος άνθρωπος, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, να μπορεί να λέει: «Διάλεξα την Ελλάδα για να σπουδάσω».

Το σχέδιο για τα ελληνικά πανεπιστήμια

Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η Ελλάδα οικοδομεί σταθερά τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ισχυρό περιφερειακό ακαδημαϊκό κόμβο.

Σύμφωνα με την υπουργό, ο στόχος είναι διπλός: αφενός να προσελκυστούν φοιτητές από το εξωτερικό και αφετέρου να δοθούν περισσότεροι λόγοι στους Έλληνες να επιλέγουν τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός πανεπιστημίου πιο ανοιχτού, εξωστρεφούς και διεθνούς, το οποίο θα παράγει γνώση και θα συμμετέχει ενεργά στα ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα.

Παράλληλα, η ανώτατη εκπαίδευση συνδέεται με την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, καθώς η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία παρουσιάζονται ως βασικοί άξονες για το μέλλον.

Οι χρηματοδοτήσεις για τα ΑΕΙ

Η υπουργός Παιδείας παρουσίασε απολογισμό των μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και του αποτυπώματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως ανέφερε, έχουν προϋπολογιστεί 70 εκατομμύρια ευρώ για τη διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙ και 106,5 εκατομμύρια ευρώ για το έργο «Πανεπιστήμια Αριστείας».

Επιπλέον, προβλέπονται 88,3 εκατομμύρια ευρώ για Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας, 18,2 εκατομμύρια ευρώ για ψηφιακές ερευνητικές υποδομές και 13,5 εκατομμύρια ευρώ για το έργο «Ψηφιακό Φοιτητολόγιο» και τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών υπηρεσιών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται νέα ξενόγλωσσα προγράμματα, κοινά και διπλά μεταπτυχιακά, καθώς και διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες.

Νέες φοιτητικές εστίες και υποδομές

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις φοιτητικές υποδομές, που αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη στήριξη των φοιτητών και την ενίσχυση των περιφερειακών πανεπιστημίων.

Μέσω έργων ΣΔΙΤ προβλέπεται η δημιουργία 8.600 νέων κλινών σε φοιτητικές εστίες μέσα στην επόμενη πενταετία, κυρίως σε περιφερειακά πανεπιστήμια.

Παράλληλα, έχουν ενταχθεί έργα ύψους 224 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση 17 κτιρίων φοιτητικών εστιών.

Οι παρεμβάσεις αυτές συνδέονται με τη συνολική προσπάθεια να γίνει το ελληνικό πανεπιστήμιο πιο ελκυστικό, λειτουργικό και ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.

Η Ελλάδα ως προορισμός για Αμερικανούς φοιτητές

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκε και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle, η οποία αναφέρθηκε στις προοπτικές της Ελλάδας να αναδειχθεί σε παγκόσμιο κόμβο εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί ήδη τον 8ο πιο δημοφιλή εκπαιδευτικό προορισμό παγκοσμίως για τους Αμερικανούς φοιτητές.

Η ίδια στάθηκε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, όπως η στρατηγική της θέση και το ισχυρό ακαδημαϊκό δυναμικό.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στην εκπαίδευση, καθώς και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η διεθνοποίηση για τη φοιτητική κινητικότητα και τη διασύνδεση των πανεπιστημίων.

Εκπαίδευση, καινοτομία και ανάπτυξη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σημείωσε ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Όπως ανέφερε, τα πανεπιστήμια καλούνται να αναδειχθούν σε κέντρα καινοτομίας, με μεγαλύτερη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Ειδική αναφορά έκανε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που αναμένεται να ενεργοποιηθούν μετά το πέρας του, τα οποία εκτιμώνται σε 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναφέρθηκε επίσης στο νέο ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας ύψους 420 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσα από την έρευνα, την τεχνολογία και τη συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Η Υγεία στο επίκεντρο της διεθνοποίησης

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στο όραμα να γίνει η Ελλάδα παγκόσμιο εκπαιδευτικό hub στον τομέα της Υγείας.

Τόνισε ότι η χώρα επενδύει στη γνώση, στην καινοτομία και στη διεθνοποίηση, με στόχο τη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας για τις επόμενες γενιές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση στον χώρο της Υγείας, με αναφορές στη συνεργασία υπουργείων και φορέων, αλλά και στην εκπαίδευση νοσηλευτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημάνθηκε ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης και των δεδομένων, που αναμένεται να μετασχηματίσουν τόσο τον τομέα της Υγείας όσο και την εκπαίδευση.

Τεχνητή Νοημοσύνη και νέες δεξιότητες

Η συζήτηση για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης συνδέθηκε και με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο υφυπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νικόλαος Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι οι εφαρμογές της ΤΝ αποτελούν πλέον κρίσιμο πεδίο για τα πανεπιστήμια και τις δεξιότητες της νέας εποχής.

Στο ίδιο πάνελ επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο και επιστημονική παραγωγή στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι οι νέοι στην Ελλάδα συγκαταλέγονται στους πλέον εξοικειωμένους χρήστες εργαλείων ΤΝ στην Ευρώπη, γεγονός που δείχνει ότι η νέα γενιά έχει ήδη ενσωματώσει την τεχνολογική καινοτομία στην καθημερινότητά της.

Η διεθνοποίηση περνά στην πράξη

Στην εκδήλωση αναδείχθηκε και ο ρόλος των microcredentials, δηλαδή των σύντομων και εξειδικευμένων προγραμμάτων πιστοποίησης δεξιοτήτων, ως εργαλείου διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης.

Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία των περιφερειακών πανεπιστημίων, των διεθνών συνεργασιών και των κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Εκπρόσωποι από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια αναφέρθηκαν σε συνεργασίες με ιδρύματα όπως το Yale, το Πανεπιστήμιο Columbia και το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι.

Το συνολικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ότι η διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης δεν παραμένει πλέον σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά επιχειρεί να αποκτήσει πρακτικό αποτύπωμα μέσα από συνεργασίες, επενδύσεις, νέα προγράμματα και καλύτερες υποδομές.