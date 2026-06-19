Ανελκυστήρες: Προς παράταση η απογραφή – Τα πρόστιμα και οι νέες υποχρεώσεις

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Παράταση στην απογραφή των ανελκυστήρων φαίνεται να εξετάζεται, καθώς πολλές εγκαταστάσεις παραμένουν εκτός μητρώου, ενώ μετά την καταγραφή έρχονται έλεγχοι, πιστοποιήσεις και πιθανές δαπάνες αναβάθμισης.

Παράταση στην απογραφή των ανελκυστήρων φαίνεται να κερδίζει έδαφος, καθώς η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου και σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι παραμένει ακόμη εκτός μητρώου.

Το ζήτημα αφορά κάθε εγκατάσταση ανελκυστήρα και όχι μόνο τις μεγάλες πολυκατοικίες ή τα επαγγελματικά κτίρια, όπως λανθασμένα πιστεύουν αρκετοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές.

Γιατί εξετάζεται παράταση

Η ανάγκη για παράταση συνδέεται με το γεγονός ότι πολλοί ανελκυστήρες δεν έχουν ακόμη δηλωθεί στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο.

Το πρόβλημα εντοπίζεται ιδιαίτερα σε μικρές πολυκατοικίες, μεζονέτες και κτίρια περιορισμένης χρήσης, όπου αρκετοί θεωρούν ότι δεν τους αφορά η υποχρέωση απογραφής.

Ωστόσο, η διαδικασία είναι υποχρεωτική για κάθε ανελκυστήρα, ανεξάρτητα από το είδος ή τη χρήση του κτιρίου.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ενισχύονται τα σενάρια παράτασης, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την καταχώριση των εγκαταστάσεων.

Τι θα ακολουθήσει μετά την απογραφή

Η απογραφή αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού μητρώου ανελκυστήρων.

Μετά την ολοκλήρωσή της, αναμένεται να ακολουθήσουν τεχνικοί έλεγχοι, πιστοποιήσεις και, σε πολλές περιπτώσεις, εργασίες εκσυγχρονισμού.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα αφορούν κυρίως την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας και τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου.

Για πολλές πολυκατοικίες, το πραγματικό βάρος δεν είναι η ίδια η δήλωση, αλλά το κόστος που μπορεί να προκύψει στη συνέχεια.

Το μεγάλο πρόβλημα στις παλιές πολυκατοικίες

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στις παλιές πολυκατοικίες των αστικών κέντρων.

Πρόκειται κυρίως για κτίρια των δεκαετιών του 1960 και του 1970, όπου οι ανελκυστήρες είναι παλαιοί και συχνά απαιτούν σημαντικές παρεμβάσεις.

Σε πολλές από αυτές τις πολυκατοικίες κατοικούν ηλικιωμένοι ιδιοκτήτες ή νοικοκυριά με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Έτσι, ακόμη και η λήψη απόφασης για την έναρξη εργασιών μπορεί να γίνει δύσκολη, καθώς τίθεται το ερώτημα ποιος θα πληρώσει το κόστος.

Το κόστος και τα σενάρια στήριξης

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι, χωρίς κάποια μορφή κρατικής στήριξης, αρκετές πολυκατοικίες θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Για τον λόγο αυτό, συζητούνται εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης των αναγκαίων εργασιών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης μέσω κοινοτικών πόρων ή ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, εξετάζεται και η διεύρυνση των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για ανακαινίσεις κατοικιών, ώστε να καλύπτονται πιο αποτελεσματικά οι παρεμβάσεις στους ανελκυστήρες.

Τι ισχύει με την έκπτωση φόρου

Σήμερα υπάρχει έκπτωση φόρου για δαπάνες ανακαίνισης έως 16.000 ευρώ.

Ωστόσο, το μέτρο ευνοεί κυρίως το εργατικό κόστος, καθώς η ενίσχυση συνδέεται περισσότερο με τις εργασίες και λιγότερο με τα υλικά.

Στην περίπτωση των ανελκυστήρων, όμως, μεγάλο μέρος της δαπάνης αφορά εξοπλισμό, ανταλλακτικά, ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και υλικά ασφαλείας.

Αυτό περιορίζει την αποτελεσματικότητα του σημερινού κινήτρου για τις πολυκατοικίες που θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε αναβάθμιση.

Τι επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η ρύθμιση μπορεί να αξιοποιηθεί από ιδιοκτήτες και διαχειριστές για την ανακαίνιση ανελκυστήρων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, έχει ουσιαστικό όφελος κυρίως για όσους πληρώνουν υψηλό φόρο εισοδήματος.

Ο λόγος είναι ότι η έκπτωση λειτουργεί ως μείωση φόρου και όχι ως επιστροφή χρημάτων.

Έτσι, συμφέρει περισσότερο φορολογούμενους με μεσαία ή υψηλότερα εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αρκετή φορολογική επιβάρυνση ώστε να απορροφήσουν τη μείωση.

Πώς κατανέμεται το όφελος στις πολυκατοικίες

Στις πολυκατοικίες, ο διαχειριστής μπορεί να συγκεντρώνει τα τιμολόγια και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Στη συνέχεια μπορεί να εκδίδει βεβαίωση κατανομής των ποσών, με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί να δηλώνει στο Ε1 το ποσό που του αναλογεί.

Το φορολογικό όφελος κατανέμεται σε πέντε δόσεις και μειώνει ισόποσα τον φόρο εισοδήματος κάθε έτους.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Η μη καταχώριση ανελκυστήρα στο μητρώο μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, αλλά και σε διακοπή ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης μέχρι να ολοκληρωθεί η δήλωση.

Τα πρόστιμα φθάνουν τα 1.000 ευρώ για πολυκατοικίες κατοικιών.

Για κτίρια μικτής χρήσης προβλέπεται πρόστιμο έως 2.500 ευρώ.

Για δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 5.000 ευρώ.

Η ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος

Πέρα από τα πρόστιμα, υπάρχει και το ζήτημα της ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος.

Αν σημειωθεί ατύχημα σε ανελκυστήρα που δεν έχει δηλωθεί και πιστοποιηθεί, η ευθύνη μπορεί να μεταφερθεί στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή του κτιρίου.

Αυτό αυξάνει την πίεση για συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο και κάνει την απογραφή κρίσιμο βήμα για όλες τις πολυκατοικίες.

Η πιθανή παράταση μπορεί να δώσει περισσότερο χρόνο, όμως δεν αλλάζει την υποχρέωση δήλωσης και την ανάγκη οι εγκαταστάσεις να περάσουν σε ένα πιο οργανωμένο και ελεγχόμενο πλαίσιο λειτουργίας.

Με πληροφορίες από newmoney