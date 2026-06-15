Ασανσέρ: Τα πρόστιμα για όσους δεν κάνουν την υποχρεωτική δήλωση

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Η απογραφή για τα ασανσέρ βρίσκεται σε εξέλιξη, με προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου και πρόστιμα για όσους δεν δηλώσουν εγκαίρως τους ανελκυστήρες στο Μητρώο.

Ασανσέρ σε κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια και χώρους ανοιχτούς στο κοινό πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό Μητρώο ανελκυστήρων του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς η σχετική απογραφή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήγει στις 30 Ιουνίου, ενώ μέχρι στιγμής οι οριστικοποιημένες αιτήσεις προσεγγίζουν τις 290.000. Ο αριθμός αυτός απέχει σημαντικά από τις εκτιμώμενες εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, οι οποίες ανέρχονται περίπου σε 900.000.

Ποιους αφορά η υποχρεωτική απογραφή

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, την τεχνική τους κατάσταση ή το αν διαθέτουν πιστοποίηση. Στο Μητρώο πρέπει να δηλωθούν ακόμη και ασανσέρ που δεν λειτουργούν ή έχουν ήδη καταχωριστεί στο παρελθόν σε άλλα Μητρώα.

Η διαδικασία είναι δωρεάν και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των ιδιοκτητών, των διαχειριστών ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. Παράλληλα, μπορεί να γίνει και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

Σε περιπτώσεις όπου περισσότερα πρόσωπα έχουν δυνατότητα να προχωρήσουν στην απογραφή, όπως για παράδειγμα συνιδιοκτήτες, συνιστάται να προηγείται συνεννόηση. Ο λόγος είναι ότι το Μητρώο δεν μπορεί να αναγνωρίσει αν ένας ανελκυστήρας έχει ήδη δηλωθεί από άλλο πρόσωπο.

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Γιατί ζητείται προσοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων

Παρότι η διαδικασία χαρακτηρίζεται απλή και δεν απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, αρμόδια στελέχη επισημαίνουν ότι, όπου είναι εφικτό, είναι προτιμότερο η απογραφή να γίνεται από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος λαθών και διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία που θα καταχωριστούν θα είναι ακριβή και συμβατά με τα πρότυπα που θα ελεγχθούν σε επόμενο στάδιο.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς Taxisnet. Για τους υπεύθυνους λειτουργίας δημόσιου κτιρίου, η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο

Η απογραφή περιλαμβάνει επτά υποχρεωτικά πεδία. Μεταξύ αυτών είναι η διεύθυνση και η τοποθεσία εγκατάστασης, καθώς και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου Ακινήτου, με αυτόματη συμπλήρωση μέσω διαλειτουργικότητας ή χειροκίνητη εισαγωγή όπου δεν υπάρχει ΚΑΕΚ.

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Καταχωρίζονται ακόμη ο αριθμός των ανελκυστήρων στην οικοδομή, το έτος τοποθέτησης του ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων, η ύπαρξη ή μη σήμανσης CE, καθώς και το αν υπάρχει ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση και πότε έγινε αυτή.

Στα υποχρεωτικά στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή, όπως και τα στοιχεία του συντηρητή ή του εγκαταστάτη. Κάθε ανελκυστήρας που δηλώνεται λαμβάνει Μοναδικό Κωδικό Ανελκυστήρα.

Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης. Οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες θα πρέπει να τον επιβεβαιώνουν κατά την τακτική τους δραστηριότητα.

Τι ισχύει για συντήρηση, σφράγιση και πρόστιμα

Ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα και θα θεωρείται μη ασφαλής. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε ασανσέρ χωρίς αριθμό απογραφής θα σφραγίζεται μέχρι να υπάρξει συμμόρφωση.

Η μη απογραφή εντός της προθεσμίας επιφέρει διοικητικό πρόστιμο ανά ανελκυστήρα. Για κτίρια με χρήση κατοικίας, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

Για ανελκυστήρες σε κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης, όπως στην περίπτωση όπου στο ίδιο κτίριο υπάρχουν γραφεία και κατοικίες, το πρόστιμο φτάνει τις 2.500 ευρώ. Για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, όπως εμπορικά κέντρα, το πρόστιμο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής θα καθοριστεί και το ύψος των προστίμων που θα αφορούν τη μη πιστοποίηση των ανελκυστήρων.

Χρήσιμες λεπτομέρειες για τη διαδικασία

Σε περίπτωση που σε ένα κτίριο υπάρχουν περισσότεροι ανελκυστήρες, η απογραφή γίνεται ξεχωριστά για τον καθένα, μέσω της επιλογής «Προσθήκη Ανελκυστήρα +», με συμπλήρωση των αντίστοιχων στοιχείων.

Ανυψωτικά μηχανήματα που δεν αποτελούν ανελκυστήρες δεν απογράφονται. Παράλληλα, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί ξεχωριστή υποχρέωση και δεν αντικαθιστά την υφιστάμενη καταχώριση των ανελκυστήρων στα μητρώα των δήμων, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

Ο αριθμός των στάσεων αντιστοιχεί στα επίπεδα στα οποία έχει προγραμματιστεί να σταματά ο ανελκυστήρας για επιβίβαση και αποβίβαση χρηστών ή φορτίων. Για παράδειγμα, σε οικοδομή τεσσάρων ορόφων οι στάσεις είναι πέντε, εφόσον ο ανελκυστήρας σταματά στο ισόγειο και στους τέσσερις ορόφους. Αν υπάρχει και υπόγειο όπου γίνεται στάση, τότε οι στάσεις γίνονται έξι.

Εφόσον η απογραφή οριστικοποιηθεί, τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί δεν μπορούν να τροποποιηθούν απευθείας. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα διαγραφής τους και εκ νέου συμπλήρωσης των ορθών στοιχείων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έχει απευθύνει κάλεσμα προς τους πολίτες για ουσιαστική συνεργασία, με στόχο να κλείσει μια εκκρεμότητα πολλών ετών.

Σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο, η απογραφή συνδέεται με την ενίσχυση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στις καθημερινές μετακινήσεις. Για την ενίσχυση της καμπάνιας του υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχει και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, γνωστός και ως «elevator».