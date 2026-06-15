Απόφαση βόμβα από τον Άρειο Πάγο: Απορρίφθηκε η μισθολογική εξομοίωση ΤΕΙ και ΑΕΙ λόγω μεταπτυχιακού – Δείτε γιατί

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Απόφαση του Αρείου Πάγου απορρίπτει αναίρεση εργαζόμενης κατά του ΟΤΕ για έξοδα «Υπευθύνου Έργου» και μισθολογική ένταξη λόγω μεταπτυχιακού τίτλου.

Άρειος Πάγος: Απόφαση για εργασιακή διαφορά στον ΟΤΕ φέρνει στο προσκήνιο δύο κρίσιμα ζητήματα που απασχόλησαν τα δικαστήρια: την καταβολή εξόδων κίνησης και παράστασης για θέση «Υπευθύνου Έργου» και τη μισθολογική ένταξη εργαζόμενης λόγω μεταπτυχιακού τίτλου.

Με την απόφαση 32/2026, το Β2 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε την αίτηση αναίρεσης εργαζόμενης κατά της απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία είχε επικυρώσει την πρωτόδικη κρίση ως προς τα επίδικα αιτήματα.

Το αντικείμενο της δικαστικής διαφοράς

Η υπόθεση αφορούσε εργαζόμενη του ΟΤΕ, η οποία είχε προσφύγει δικαστικά ζητώντας, μεταξύ άλλων, διαφορές αποδοχών λόγω μη ένταξής της στη μισθολογική βαθμίδα εξειδικευμένου προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Παράλληλα, διεκδικούσε έξοδα κίνησης και παράστασης που συνδέονταν με θέση «Υπευθύνου Έργου». Στην αρχική αγωγή είχαν τεθεί και άλλα αιτήματα, ενώ το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κάνει εν μέρει δεκτό το αίτημα για αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, απορρίπτοντας τα υπόλοιπα ως ουσιαστικά αβάσιμα.

Η υπόθεση έφτασε στο Εφετείο, όπου απορρίφθηκαν κατ’ ουσίαν οι εφέσεις των διαδίκων. Στη συνέχεια, η εργαζόμενη ζήτησε την αναίρεση της εφετειακής απόφασης.

Το ζήτημα της θέσης «Υπευθύνου Έργου»

Κεντρικό σημείο της υπόθεσης αποτέλεσε το αν η εργαζόμενη εξακολουθούσε, κατά το επίδικο διάστημα, να κατέχει θέση «Υπευθύνου Έργου» και να δικαιούται τα αντίστοιχα έξοδα κίνησης και παράστασης.

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Όπως προκύπτει από την απόφαση, η εργαζόμενη είχε τοποθετηθεί το 2004 ως Υπεύθυνη Έργου σε τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και λάμβανε το ποσό που αντιστοιχούσε στα έξοδα παράστασης της συγκεκριμένης θέσης.

Ωστόσο, μετά την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΟΤΕ το 2011, συστάθηκε νέα υπηρεσιακή δομή και καταργήθηκε το μέχρι τότε τμήμα στο οποίο ασκούσε καθήκοντα Υπευθύνου Έργου. Μαζί με το τμήμα καταργήθηκε και η αντίστοιχη θέση.

Γιατί απορρίφθηκε το αίτημα για τα έξοδα παράστασης

Η εργαζόμενη υποστήριξε ότι, μετά την αναδιοργάνωση, τοποθετήθηκε ως Υπεύθυνη Έργου Ελέγχου Ποιότητας στο νέο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών Αθήνας.

Το δικαστήριο, όμως, έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε από έγγραφο πως της ανατέθηκαν τέτοια καθήκοντα σε θεσμοθετημένη θέση «Υπευθύνου Έργου». Σύμφωνα με το σκεπτικό, η θέση αυτή έπρεπε να οριστεί με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού.

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Αν και έγινε δεκτό ότι η εργαζόμενη ασκούσε καθήκοντα υπευθύνου ποιότητας στο νέο τμήμα, κρίθηκε ότι αυτό δεν αρκούσε για να θεωρηθεί πως κατείχε θέση «Υπευθύνου Έργου».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι τα έξοδα κίνησης και παράστασης δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές, αλλά οικειοθελή και ανακλητή παροχή του ΟΤΕ, συνδεδεμένη με την πραγματική άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων.

Το μεταπτυχιακό και η μισθολογική ένταξη

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα αφορούσε τη μισθολογική ένταξη της εργαζόμενης στον Κλάδο Εξειδικευμένου Προσωπικού λόγω μεταπτυχιακού τίτλου.

Η εργαζόμενη είχε αποφοιτήσει το 2003 από το Τμήμα Λογιστικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά και το 2011 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο από το ίδιο ίδρυμα, με εξειδίκευση στη διεθνή διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.

Στις 8 Μαρτίου 2011 υπέβαλε τον μεταπτυχιακό τίτλο στον ΟΤΕ, ζητώντας την αντίστοιχη μισθολογική κατάταξη. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από την εταιρεία.

Η κρίση για τον Κλάδο Εξειδικευμένου Προσωπικού

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η ένταξη στον Κλάδο Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο στάθμης MASTER ή DOCTORAT αφορούσε προσωπικό που υπηρετούσε ως μόνιμο ή δόκιμο στις 10 Ιουνίου 1999 και διέθετε βασικό τίτλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι σχετικές ρυθμίσεις των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας συνδέονταν με πτυχιούχους τετραετούς ή πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και όχι με την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος από Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε νόμιμη η άρνηση του ΟΤΕ να εντάξει την εργαζόμενη στη μισθολογική κατηγορία του εξειδικευμένου προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο.

Το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι το Εφετείο δεν παραβίασε τις ουσιαστικές διατάξεις των σχετικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ότι η απόφασή του είχε επαρκείς και σαφείς αιτιολογίες.

Οι λόγοι αναίρεσης που αφορούσαν την καταβολή εξόδων κίνησης και παράστασης, καθώς και τη μη ένταξη στη μισθολογική βαθμίδα εξειδικευμένου προσωπικού, απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι ή απαράδεκτοι.

Με την τελική κρίση, απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης της εργαζόμενης κατά της απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Παράλληλα, η αναιρεσείουσα καταδικάστηκε στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της αναιρεσίβλητης, τα οποία ορίστηκαν στο ποσό των 1.800 ευρώ.