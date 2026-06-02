Σοφία Ζαχαράκη: «Υπόδειγμα διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ» το κοινό μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Πειραιώς και Purdue

Πίνακας περιεχομένων

Σοφία Ζαχαράκη: Το κοινό μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το Purdue University υπόδειγμα διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ - χρηματοδοτείται από το ΥΠΑΙΘΑ με 4 εκ ευρώ μέσω του ΤΑΑ

Τη σημασία των διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών και τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εκπαίδευσης ανέδειξε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τον χαιρετισμό της στο διεθνές συνέδριο «Artificial Intelligence – Consequences and Limits», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με το Purdue University.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο κοινό διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Global Applied Artificial Intelligence», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Purdue University, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του νέου διεθνούς, ερευνητικού και καινοτόμου προσανατολισμού της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Όπως τόνισε, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη δυναμική των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων να αναπτύσσουν στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία σε τομείς αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με περισσότερα από 4 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, στο οποίο αναμένεται να επενδυθεί, συνολικά, ποσό που, ενδεχομένως, να φθάσει στα 70 εκατ. ευρώ για κοινά και διπλά προγράμματα σπουδών και διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες.

Στο πλαίσιο της ομιλίας της, η Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι η χώρα ακολουθεί από το 2019 ένα συνεκτικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που συνδυάζει σύγχρονες υποδομές, εκπαιδευτικό περιεχόμενο, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση.

Όπως σημείωσε, σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 36.000 διαδραστικά συστήματα μάθησης σε σχεδόν 7.000 σχολεία, ενώ η εκπαιδευτική ρομποτική έχει ενταχθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών «Διόφαντος», έχουν δημιουργηθεί 13 Κέντρα Καινοτομίας σε όλη τη χώρα για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη ρομποτική και τις STEM δεξιότητες.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε επίσης στα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, μέσω των οποίων περισσότεροι από 64.000 εκπαιδευτικοί έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και στις νέες πρωτοβουλίες του Υπουργείου, όπως το πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης του ChatGPT Edu σε 20 δημόσια Λύκεια, η προσθήκη του ψηφιακού βοηθού, eduAI, στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, αλλά και η Τεχνητή Νοημοσύνη η οποία θα ενταχθεί στο μάθημα της πληροφορικής και για την οποία, ήδη, εκπονείται μελέτη για την ανάπτυξη περιεχομένου.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να υπηρετεί τη μάθηση, τη δημοκρατία και τον άνθρωπο», υπογράμμισε η Υπουργός, τονίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν συμβάλλει στη γνώση, τη συμπερίληψη, την κοινωνική πρόοδο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Purdue University και τους διοργανωτές του συνεδρίου, επισημαίνοντας ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο.