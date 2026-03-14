«Μαϊμού» μεταπτυχιακά και «εξπρές» πιστοποιήσεις: Στη Βουλή το θέμα για την διαφάνεια στο ΑΣΕΠ

Η ανεπαρκής εποπτεία στην ιδιωτική εκπαίδευση, οι καταγγελίες για «μαϊμού» μεταπτυχιακά και οι «εξπρές» πιστοποιήσεις που αξιοποιούνται για μοριοδότηση φέρνουν ξανά στη Βουλή ένα θέμα με άμεσες επιπτώσεις στη διαφάνεια των διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Η ανεπαρκής εποπτεία στην ιδιωτική εκπαίδευση, οι καταγγελίες για «μαϊμού» μεταπτυχιακά και οι «εξπρές» πιστοποιήσεις που αξιοποιούνται για μοριοδότηση φέρνουν ξανά στη Βουλή ένα θέμα με άμεσες επιπτώσεις στη διαφάνεια των διαγωνισμών ΑΣΕΠ. Η επίκαιρη ερώτηση προς το υπουργείο Παιδείας αναδεικνύει μια εικόνα που, όπως περιγράφεται, αγγίζει όχι μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την αξιοκρατία στις δημόσιες διαδικασίες.

Στο κείμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης επισημαίνεται ότι πληθαίνουν οι καταγγελίες και τα δημοσιεύματα για φαινόμενα απορρύθμισης στην ιδιωτική εκπαίδευση, με αναφορές σε διαρροές θεμάτων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, σε «μαϊμού» μεταπτυχιακά και σε πιστοποιήσεις που μοριοδοτούνται κανονικά, αλλά αποκτώνται με διαδικασίες που, όπως τονίζεται, απέχουν από κάθε έννοια ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Στο επίκεντρο «μαϊμού» μεταπτυχιακά και «εξπρές» πιστοποιήσεις

Η ερώτηση θέτει στο προσκήνιο ένα σύνολο πρακτικών που προκαλούν σοβαρό προβληματισμό για την ποιότητα των τίτλων και την εγκυρότητα των πιστοποιήσεων που χρησιμοποιούνται σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Ειδική αναφορά γίνεται σε «μαϊμού» μεταπτυχιακά και σε πιστοποιήσεις που, παρότι μοριοδοτούνται κανονικά, φέρονται να αποκτώνται με τρόπους που δεν συμβαδίζουν με βασικές αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Παράλληλα, στο ίδιο κείμενο περιγράφεται ότι προσφέρονται «εξπρές» πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και δεξιοτήτων, οι οποίες αξιοποιούνται για μοριοδότηση σε διαγωνισμούς, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για την αξιοπιστία και την ισονομία του συστήματος. Η συγκεκριμένη αναφορά ανεβάζει ακόμη περισσότερο το πολιτικό βάρος της συζήτησης, καθώς το ζήτημα δεν περιορίζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και κατατάσσονται οι υποψήφιοι για θέσεις στο Δημόσιο.

Τα ερωτήματα προς το υπουργείο για ελέγχους και μοριοδότηση

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση δεν μένει μόνο στην καταγραφή των καταγγελιών, αλλά ζητά και συγκεκριμένες απαντήσεις από την αρμόδια υπουργό. Μεταξύ άλλων, τίθεται το ερώτημα ποια νομοθετικά και ελεγκτικά μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο για την αντιμετώπιση εταιρειών που διαφημίζουν τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών επί πληρωμή και τη χορήγηση «εξπρές» πιστοποιήσεων.

Την ίδια στιγμή, ζητείται να διευκρινιστεί αν υπάρχει πρόθεση επανεξέτασης του καθεστώτος αναγνώρισης και μοριοδότησης τίτλων ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακών και λοιπών πιστοποιήσεων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, με διασταυρώσεις γνησιότητας και ουσιαστικό έλεγχο των φορέων που τα εκδίδουν. Το βασικό μήνυμα της ερώτησης είναι ότι η εικόνα μιας ιδιωτικής εκπαιδευτικής αγοράς που, όπως σημειώνεται, δρα ανεξέλεγκτα, έχει συνέπειες που αγγίζουν ευθέως τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στις δημόσιες διαδικασίες.

