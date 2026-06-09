Φοιτητές: Συναγερμός για ξενόγλωσσα προγράμματα με δίδακτρα – Τι καταγγέλλουν

Πίνακας περιεχομένων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού ΕΚΠΑ καταγγέλλει την ίδρυση ξενόγλωσσων διατμηματικών προγραμμάτων με δίδακτρα στο Φυσικό και καλεί σε κινητοποιήσεις.

Το Φυσικό ΕΚΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων, μετά την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού ΕΚΠΑ, που καταγγέλλει την ίδρυση ξενόγλωσσων, διατμηματικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα.

Σύμφωνα με τον Φοιτητικό Σύλλογο, η απόφαση αφορά το Τμήμα Φυσικής και συνολικά τη Σχολή Θετικών Επιστημών, ενώ επιχειρείται να εγκριθεί άμεσα από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι φοιτητές κάνουν λόγο για εξέλιξη που ανοίγει σοβαρά ζητήματα για τον χαρακτήρα των σπουδών, τη χρηματοδότηση, τα πτυχία και τη φοιτητική μέριμνα.

Τι καταγγέλλει ο Φοιτητικός Σύλλογος Φυσικού ΕΚΠΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αναφέρει ότι η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΕΚΠΑ προωθούν ξενόγλωσσα διατμηματικά προγράμματα σπουδών με δίδακτρα στο Φυσικό. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για προσπάθεια να περάσει η απόφαση «στα κρυφά» και να εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι φοιτητές συνδέουν την εξέλιξη με ευρύτερες αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αναφέροντας την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, τα δίδακτρα στα προπτυχιακά, την κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης, την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και την εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας.

Οι φόβοι για δίδακτρα και στα υπάρχοντα προγράμματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή διδάκτρων και στα δωρεάν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι το Φυσικό Αθήνας είναι μία από τις σχολές που δεν έχουν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαρακτηρίζει αυτή την πραγματικότητα κατάκτηση που προέκυψε μέσα από αγώνες φοιτητών και καθηγητών του Τμήματος. Παράλληλα, αναφέρει ότι πριν από μερικά χρόνια η συνέλευση των καθηγητών είχε απορρίψει παρόμοια πρόταση της Διοίκησης του ΕΚΠΑ για εισαγωγή διδάκτρων.

Η ανησυχία για την υποβάθμιση των σπουδών

Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η λειτουργία νέων προγραμμάτων με δίδακτρα θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη δύσκολες συνθήκες σπουδών. Όπως αναφέρουν, τα λίγα μέλη ΔΕΠ που έχουν απομείνει θα κληθούν να στελεχώσουν και τα νέα προγράμματα.

Κατά τον Σύλλογο, αυτό μπορεί να οδηγήσει είτε σε εγκατάλειψη της διδασκαλίας στα δωρεάν προγράμματα είτε σε δραστική μείωση του χρόνου που αφιερώνεται σε αυτά. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε ήδη κομμένα τμήματα μαθημάτων, καθώς και σε απογευματινά εργαστήρια για εργαζόμενους φοιτητές.

Τα πτυχία, τα εργαστήρια και η φοιτητική μέριμνα

Στην ανακοίνωση εκφράζεται ανησυχία ότι τα νέα ξενόγλωσσα προγράμματα με δίδακτρα μπορεί να οδηγήσουν σε κατακερματισμό των πτυχίων και σε χτύπημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ο Σύλλογος αναφέρει επίσης την προσπάθεια απόσπασης της Παιδαγωγικής Επάρκειας, την οποία, όπως σημειώνει, οι φοιτητές εμπόδισαν με τους αγώνες τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στις ήδη υποβαθμισμένες εργαστηριακές και ερευνητικές εγκαταστάσεις μπορεί να περιοριστεί, εάν αυτές δεσμευτούν για τα προγράμματα με δίδακτρα. Οι φοιτητές συνδέουν ακόμη την εξέλιξη με κίνδυνο περαιτέρω μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης της σίτισης, της στέγασης και των αναλώσιμων.

Το μήνυμα προς φοιτητές και καθηγητές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου καλεί τους φοιτητές να μην αποδεχθούν το επιχείρημα ότι τα έσοδα από τα νέα προγράμματα θα λύσουν τα προβλήματα των σπουδών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υποχρηματοδότηση αποτελεί το έδαφος και το άλλοθι για την ίδρυσή τους.

Ο Σύλλογος απευθύνεται και στους καθηγητές του Τμήματος, καλώντας τους να αναλάβουν την ευθύνη απέναντι στους σημερινούς και τους επόμενους φοιτητές. Ζητά από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος να μην επικυρώσει την απόφαση της Συγκλήτου και να μην επιτρέψει την εισαγωγή διδάκτρων στο Φυσικό.

Οι κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται

Στο πλαίσιο της αντίδρασης, ο Φοιτητικός Σύλλογος ανακοινώνει συλλογή υπογραφών από φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών ενάντια στην εξέλιξη αυτή. Παράλληλα, προγραμματίζει κινητοποίηση στον πρόεδρο του Τμήματος την Τρίτη 9 Ιουνίου στις 11:00.

Στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται επίσης Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 13:00, καθώς και σύσκεψη συντονισμού την ίδια ημέρα στις 16:00 με φορείς φοιτητών, μεταπτυχιακών, καθηγητών και εργαζομένων της Σχολής Θετικών Επιστημών. Προβλέπεται ακόμη κινητοποίηση και παρέμβαση στην έκτακτη γενική συνέλευση του Τμήματος την Τρίτη 9 Ιουνίου στις 11:00.

«Να μην περάσει η διάλυση των σπουδών»

Ο Φοιτητικός Σύλλογος χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη «αιτία πολέμου» για φοιτητές, μεταπτυχιακούς, καθηγητές και ερευνητές. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το ζήτημα αφορά το μέλλον των σπουδών, των πτυχίων και της λειτουργίας του Τμήματος.

Κλείνοντας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σε ξεσηκωμό φοιτητών και καθηγητών του Φυσικού, με στόχο να μην περάσει το σχέδιο για τα ξενόγλωσσα προγράμματα με δίδακτρα. Το βασικό μήνυμα της ανακοίνωσης είναι να μην επιτραπεί η περαιτέρω υποβάθμιση του Τμήματος και η διάλυση των σπουδών και των πτυχίων.