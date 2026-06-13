Voucher για αγορά κινητού: Ποιοί είναι οι δικαιούχοι

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Η υλοποίηση του μέτρου αναμένεται να προχωρήσει μέσω των παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Οι πάροχοι θα αναλάβουν τη διάθεση των επιδοτούμενων συσκευών στους δικαιούχους του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης, τις διαθέσιμες συσκευές και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσα από τις σχετικές ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων και των εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

Το voucher για κινητό έρχεται στο προσκήνιο μέσα από νέο πρόγραμμα που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, με στόχο την ενίσχυση πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες. Η δράση προβλέπει επιδότηση για την αγορά κινητών τηλεφώνων τύπου smartphone.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού του ψηφιακού αποκλεισμού και τη διεύρυνση της ψηφιακής προσβασιμότητας. Μέσω του προγράμματος, περισσότεροι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν σύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας, ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και καθημερινών ψηφιακών εφαρμογών.

Ποιοι θα μπορούν να λάβουν την επιδότηση

Το πρόγραμμα αφορά άτομα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και ανήκουν σε κατηγορίες με ανάγκη αυξημένης ψηφιακής υποστήριξης. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως πολίτες με αναπηρία άνω του 67%.

Η ενίσχυση απευθύνεται σε δικαιούχους που χρειάζονται εξειδικευμένες συσκευές, ώστε να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να μειωθούν τα εμπόδια που δυσκολεύουν την καθημερινή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.

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Πώς θα γίνεται η επιβεβαίωση των δικαιούχων

Η επιλεξιμότητα των ενδιαφερομένων θα επιβεβαιώνεται μέσα από τα αρμόδια μητρώα και τα ηλεκτρονικά συστήματα του Δημοσίου. Στόχος είναι η διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων να γίνεται γρήγορα και με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Παράλληλα, η ταυτοποίηση των δικαιούχων θα πραγματοποιείται ψηφιακά. Έτσι, περιορίζεται η γραφειοκρατία και αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Το ποσό που καλύπτει το voucher

Το voucher θα καλύπτει μέρος του κόστους αγοράς smartphone ειδικών προδιαγραφών. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης θα μπορεί να φτάνει έως και τα 70 ευρώ ανά συσκευή.

Η επιδότηση θα εφαρμόζεται κατά την αγορά της συσκευής, μέσω συνεργαζόμενων παρόχων και επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι θα μπορούν να αποκτήσουν σύγχρονο κινητό τηλέφωνο με μικρότερη οικονομική επιβάρυνση.

Τι θα προσφέρει η νέα συσκευή στους δικαιούχους

Η απόκτηση ενός smartphone με χαμηλότερο κόστος έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των δικαιούχων σε βασικές ψηφιακές λειτουργίες. Οι συσκευές θα μπορούν να αξιοποιηθούν για εφαρμογές επικοινωνίας και ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου χωρίς τους περιορισμούς που δημιουργεί η έλλειψη κατάλληλης συσκευής. Η δράση εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ενίσχυσης της καθημερινής ψηφιακής εξυπηρέτησης.

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει

Η υλοποίηση του μέτρου αναμένεται να προχωρήσει μέσω των παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Οι πάροχοι θα αναλάβουν τη διάθεση των επιδοτούμενων συσκευών στους δικαιούχους του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης, τις διαθέσιμες συσκευές και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσα από τις σχετικές ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων και των εταιρειών τηλεπικοινωνιών.