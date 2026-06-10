ΑΝΑΤΡΟΠΗ με τον Κοινωνικό Τουρισμό ΔΥΠΑ: Τι αναμένεται

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Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ αναμένεται να ανοίξει ξανά για 30.000 επιπλέον δικαιούχους, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται και το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για 70.000 παιδιά.

Νέο άνοιγμα του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι που θα αποκτήσουν δικαίωμα σε επιδοτούμενες ή και δωρεάν διακοπές.

Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία βρίσκεται και το πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε κατασκηνώσεις, καθώς μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων αναμένεται η ανάρτηση του οριστικού μητρώου δικαιούχων, αποκλειομένων και παρόχων στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Πότε αναμένονται οι πίνακες για τις κατασκηνώσεις

Όπως όλα δείχνουν, την Παρασκευή 12 του μήνα αναμένεται να αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ το οριστικό μητρώο για το πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε κατασκηνώσεις.

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Το πρόγραμμα αφορά τη φιλοξενία 70.000 παιδιών σε κατασκηνώσεις σε όλη τη χώρα. Η διάρκεια διαμονής μπορεί να φτάσει, σε ειδικές περιπτώσεις, έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες.

Πώς λειτουργεί η επιταγή διαμονής

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο παρόχων της ΔΥΠΑ.

Η επιδότηση γίνεται μέσω της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις. Η επιταγή εκδίδεται με τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Η διάρκεια του κατασκηνωτικού προγράμματος

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά στις 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω, η περίοδος φιλοξενίας παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής ορίζεται γενικά στις 15 συνεχόμενες ημέρες, μαζί με τις ημέρες προσέλευσης και αναχώρησης.

Πού προβλέπεται διαμονή έως 30 ημέρες

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διάρκεια δωρεάν διαμονής των παιδιών μπορεί να φτάσει έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες.

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Η ρύθμιση αφορά κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην Εύβοια, καθώς και σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Νέες επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού

Παράλληλα με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, αναμένεται να ανοίξει ξανά και το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027. Το πρόγραμμα είχε ήδη κλείσει και βρίσκεται στη φάση εξαργύρωσης των επιταγών, όμως σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζεται επέκταση των δικαιούχων.

Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας φέρεται να βρίσκεται σε επικοινωνία με τη ΔΥΠΑ, ώστε να «ξεκλειδώσει» η δυνατότητα ένταξης επιπλέον δικαιούχων. Η επέκταση εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί στο 10% των υφιστάμενων 300.000 επιταγών.

Ποιοι επιλαχόντες μπορούν να ωφεληθούν

Με βάση αυτό το σενάριο, ακόμη 30.000 επιλαχόντες αναμένεται να λάβουν επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού. Πρόκειται για άτομα που είχαν υποβάλει αίτηση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα λόγω χαμηλότερης μοριοδότησης.

Οι νέοι δικαιούχοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις επιταγές για επιδοτούμενες διακοπές σε τουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή συμμετοχή

Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Τουρισμού έχουν δικαίωμα σε έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους.

Η ιδιωτική συμμετοχή ξεκινά από 1 ευρώ και δεν ξεπερνά τα 12 ευρώ τη βραδιά. Το τελικό ποσό εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του καταλύματος, όπως αν πρόκειται για ενοικιαζόμενο, τετράστερο ή πεντάστερο κατάλυμα, καθώς και από το αν περιλαμβάνεται πρωινό.

Πού η διαμονή είναι δωρεάν

Υπάρχουν προορισμοί στους οποίους η συμμετοχή του δικαιούχου είναι μηδενική, δηλαδή η διαμονή παρέχεται δωρεάν. Σε αυτές τις περιοχές αυξάνεται και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων.

Στη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο, όσοι εξασφαλίσουν επιταγή μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι περιοχές με 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια προβλέπεται για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Στα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, της Μαγνησίας, της Καρδίτσας, της Λάρισας, των Τρικάλων και του Έβρου, οι δωρεάν διανυκτερεύσεις φτάνουν τις 12.

Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται στη στήριξη περιοχών που έχουν πληγεί ή χρειάζονται ενίσχυση της τουριστικής κίνησης μέσω του προγράμματος.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα επιδοτεί και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων στα ακτοπλοϊκά ανέρχεται σε 25%.

Για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50%, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. Έτσι, το πρόγραμμα καλύπτει τόσο τη διαμονή όσο και μέρος των μετακινήσεων για όσους επιλέξουν νησιωτικούς προορισμούς.