Παιδικές κατασκηνώσεις: Ξεκινά η αποστολή voucher – Πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι του e-ΕΦΚΑ

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Ο e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνει τον έλεγχο των αιτήσεων για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και ξεκινά την αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών στους δικαιούχους μέσω e-mail.

Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026.

Αμέσως μετά ξεκινά σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών, δηλαδή των voucher, στους δικαιούχους μέσω e-mail, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Πότε ολοκληρώνεται ο έλεγχος των αιτήσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, ο έλεγχος των αιτήσεων για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 ολοκληρώνεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Η διαδικασία αφορά τους ασφαλισμένους που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση για συμμετοχή στην κατασκηνωτική παροχή.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι δικαιούχοι θα αρχίσουν να λαμβάνουν τις ηλεκτρονικές επιταγές τους.

Η αποστολή θα γίνει σταδιακά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πότε θα σταλούν τα voucher

Η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων.

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σταδιακά και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Voucher έως 500 ευρώ: ΑΝΟΙΞΑΝ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς

Οι δικαιούχοι θα λάβουν το voucher στο e-mail που έχει δηλωθεί κατά τη διαδικασία της αίτησης.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ελέγχουν τα εισερχόμενα μηνύματα, αλλά και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Νέος τρόπος συμμετοχής

Φέτος εφαρμόζεται για πρώτη φορά ο νέος τρόπος συμμετοχής των δικαιούχων στην κατασκηνωτική παροχή μέσω ηλεκτρονικών επιταγών.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η αλλαγή αυτή έχει απλοποιήσει τη διαδικασία.

Η χρήση voucher επιτρέπει την ταχύτερη ολοκλήρωση των απαιτούμενων βημάτων σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Έτσι, οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν και να αξιοποιήσουν την παροχή νωρίτερα.

Πώς ενημερώνονται οι αιτούντες

Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησης μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την πορεία της αίτησής τους.

Η δυνατότητα αυτή αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι στην κατασκήνωση

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν διαθέσιμη την ηλεκτρονική επιταγή κατά την άφιξή τους στην κατασκήνωση.

Το voucher θα πρέπει να επιδειχθεί, ώστε να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή στην κατασκηνωτική παροχή.

Η ηλεκτρονική επιταγή αποτελεί το βασικό αποδεικτικό για την αξιοποίηση της παροχής.

Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι καλό είναι να την έχουν αποθηκευμένη ή εκτυπωμένη πριν από την προσέλευση στην κατασκήνωση.

Τι αλλάζει για τη φετινή περίοδο

Η βασική αλλαγή για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 είναι η χρήση ηλεκτρονικών επιταγών.

Ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι το νέο σύστημα διευκολύνει τους δικαιούχους και επιταχύνει τη διαδικασία.

Η αποστολή των voucher μέσω e-mail μειώνει την ανάγκη για πρόσθετες ενέργειες και επιτρέπει πιο άμεση ενημέρωση.

Με την ολοκλήρωση της αποστολής έως τις 7 Ιουνίου, οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους το απαραίτητο έγγραφο για τη συμμετοχή των παιδιών στην κατασκήνωση.