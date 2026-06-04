Εκπαιδευτικοί: Τι ζητούν για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

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Την προσθήκη του θέματος της Συνταγματικής Αναθεώρησης στην οριστική ημερήσια διάταξη της 95ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ προτείνει ο Α΄ Σύλλογος Αθηνών, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για κατάθεση κυβερνητικής πρότασης.

Στο κείμενό του, ο Σύλλογος εκφράζει κάθετη αντίθεση σε βασικούς άξονες της αναθεώρησης, με αιχμή το άρθρο 16, τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και τη συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής ισορροπίας, ζητώντας αγωνιστική απάντηση και συντονισμό με Ομοσπονδίες, σωματεία και την ΑΔΕΔΥ.

Αναλυτικά:

Πρόταση για προσθήκη στην οριστική Η.Δ. της 95ης ΓΣ της ΔΟΕ του θέματος «Συνταγματική Αναθεώρηση»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του πρωθυπουργού για την κατάθεση πρότασης Συνταγματικής Αναθεώρησης, προτείνουμε την προσθήκη στην οριστική Η.Δ. της 95ης ΓΣ της ΔΟΕ του θέματος «Συνταγματική Αναθεώρηση» με το παρακάτω περιεχόμενο:

«Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης δήλωσε, την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, ότι θα κατατεθεί η πρόταση της κυβέρνησης της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Το σχέδιο της κυβέρνησης αποτυπώνεται κυρίως σε τρία σημεία:

Συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής ισορροπίας, που συνεπάγεται την υλική και συμβολική παγίωση των αντιλαϊκών μέτρων και των πολιτικών λιτότητας, μισθών και συντάξεων πείνας και περικοπών για παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση και την άρση του κοινωνικοοικονομικά «ανοιχτού» χαρακτήρα του Συντάγματος. Αναθεώρηση του άρθρου 16 και κατάργηση της αποκλειστικά δημόσιας δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησής τους ως μέσου πειθάρχησης και αυταρχικού ελέγχου τους που θα οδηγεί και στην απόλυσή τους.

Αυτό το σχέδιο και, ιδίως, τα παραπάνω σημεία του έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται μέσω νομοθετικών αλλαγών. Η προώθησή του, όμως, μέσα από την οδό της συνταγματικής αναθεώρησης έχει ιδιαίτερη πολιτική, κοινωνική και θεσμική αξία. Εάν αυτό το θεσμικό σχέδιο ευοδωθεί, οι κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις και το πολιτικό σύστημα θα έχουν απαλλαγεί από ενοχλητικές προβλέψεις που συμπυκνώνουν λαϊκές και κοινωνικές κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης και θα έχουν πραγματοποιήσει ένα αποφασιστικό βήμα προς τον στόχο τους: ένα Σύνταγμα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των ισχυρών και της οικονομικής ολιγαρχίας.

Έχουμε κάθε λόγο να τους εμποδίσουμε:

Η 95η ΓΣ της ΔΟΕ δηλώνει την κάθετη διαφωνία της με την πρόταση Συνταγματικής Αναθεώρησης της κυβέρνησης και αποφασίζει την κήρυξη αποφασιστικού αγώνα διαρκείας με όλες τις αναγκαίες απεργιακές και αγωνιστικές μορφές. Επίσης, τον συντονισμό με Ομοσπονδίες και σωματεία για τη συγκρότηση ενός κοινωνικού μετώπου αγώνα στην παραπάνω κατεύθυνση. Τέλος, καλεί την ΑΔΕΔΥ να προχωρήσει άμεσα σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις διαρκείας με στόχο να μην περάσει η αντιλαϊκή Συνταγματική Αναθεώρηση».