Πανελλήνιες 2026 – ΕΠΑΛ 4/6: Αυτά είναι τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας

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Δείτε τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας

Πανελλήνιες 2026: Εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ σε μαθήματα ειδικότητας – Την Παρασκευή θα ακολουθήσουν οι υποψήφιοι ΓΕΛ.

Δείτε τα θέματα :

ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Πανελλήνιες 2026: Πώς σχολιάζει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία τα θέματα στα Μαθηματικά ΓΕΛ;

Το πρόγραμμα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν με τα μαθήματα ειδικότητας. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 4 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στην Έκθεση ΕΠΑΛ

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση της εξεταστικής διαδικασίας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι βρίσκονται ήδη μέσα στο βασικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών απαιτεί προσοχή από τους υποψηφίους, καθώς οι εξετάσεις μετακινούνται από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας στα μαθήματα ειδικότητας.

Πότε επιστρέφουν στις εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

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Το πρόγραμμα των ΓΕΛ συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου, με νέα μαθήματα Προσανατολισμού ανά ομάδα σπουδών.

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Λατινικά.

Για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας, το εξεταζόμενο μάθημα είναι η Χημεία.

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν στην Πληροφορική.

Ξεκινούν οι εξετάσεις στα Γυμνάσια

Από την Τρίτη μπαίνουν σε εξεταστικούς ρυθμούς και τα Γυμνάσια σε όλη τη χώρα. Οι μαθητές ξεκινούν τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι διαδικασίες στα Γυμνάσια θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2025.

Η έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων στα Γυμνάσια έρχεται να προστεθεί στο ήδη φορτωμένο πρόγραμμα του Ιουνίου για την εκπαίδευση.

Οι μαθητές αυτής της βαθμίδας μπαίνουν πλέον στην τελική φάση της σχολικής χρονιάς, με τις εξετάσεις να αποτελούν το τελευταίο στάδιο πριν από την ολοκλήρωσή της.

Τι ισχύει για την Α’ και Β’ Λυκείου

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι εξετάσεις αυτές θα συνεχιστούν έως τις 12 Ιουνίου 2026.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εξεταστικές διαδικασίες εξελίσσονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές βαθμίδες και κατηγορίες μαθητών.

Ο Ιούνιος παραμένει μήνας εξετάσεων για το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς οι Πανελλαδικές, οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.