Μετρό: Πώς η «Μωβ Γραμμή» αλλάζει τις μετακινήσεις στην Αττική

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Η Γραμμή 5 του Μετρό, η νέα «Μωβ Γραμμή», σχεδιάζεται ως ένας μεγάλος δακτύλιος μετακινήσεων στην Αττική, με στόχο λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο και καλύτερες συνδέσεις μεταξύ περιοχών.

Η Γραμμή 5 του Μετρό, γνωστή πλέον και ως «Μωβ Γραμμή», αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε ο ΟΑΣΑ, η νέα γραμμή έχει στόχο να αλλάξει τη φιλοσοφία των μετακινήσεων στο λεκανοπέδιο, μειώνοντας την εξάρτηση από το αυτοκίνητο και δημιουργώντας νέες συνδέσεις ανάμεσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Μια νέα γραμμή με κυκλικό χαρακτήρα

Σε αντίθεση με τις κλασικές ακτινωτές γραμμές που περνούν μέσα από το κέντρο της Αθήνας, η Γραμμή 5 σχεδιάζεται με έντονα κυκλικό χαρακτήρα.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μεγάλος δακτύλιος μετακινήσεων, ο οποίος θα επιτρέπει στους επιβάτες να μετακινούνται μεταξύ περιοχών της Αττικής χωρίς να χρειάζεται να περνούν υποχρεωτικά από το Σύνταγμα ή την Ομόνοια.

Με αυτόν τον τρόπο, η νέα γραμμή αναμένεται να αποσυμφορήσει την καρδιά της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, θα προσφέρει περισσότερες επιλογές ανταπόκρισης με τις υφιστάμενες και τις νέες γραμμές του δικτύου.

Οι πρώτες περιοχές που θα εξυπηρετεί

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 20 σταθμών, με αφετηρία ουσιαστικά τον Ευαγγελισμό.

Στο σημείο αυτό θα δημιουργηθεί ένας ισχυρός συγκοινωνιακός κόμβος, καθώς η νέα γραμμή θα συνδέεται με τις Γραμμές 3 και 4.

Από τον Ευαγγελισμό, η Γραμμή 5 θα κατευθύνεται προς την περιοχή του Ζωγράφου, τη Μιχαλακοπούλου και το Παγκράτι.

Στη συνέχεια, θα συνδέεται με τη Γραμμή 4 στην Καισαριανή, ενισχύοντας τις μετακινήσεις σε μια περιοχή με μεγάλη καθημερινή επιβάρυνση.

Σύνδεση με Βύρωνα, Υμηττό και νότια προάστια

Μετά την Καισαριανή, η διαδρομή της νέας γραμμής θα συνεχίζεται προς τον Βύρωνα.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η εξυπηρέτηση του νέου Κυβερνητικού Πάρκου που προγραμματίζεται στο πρώην ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό.

Από εκεί, η Γραμμή 5 θα κινείται προς τα νότια προάστια, περνώντας από τη Δάφνη.

Στη συνέχεια, θα συνδέεται με τη Γραμμή 2 στον σταθμό Άγιος Δημήτριος, δημιουργώντας ακόμη ένα σημαντικό σημείο ανταπόκρισης.

Η επέκταση προς τα δυτικά

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του σχεδίου είναι η δυτική και βόρεια επέκταση της γραμμής.

Μετά τον Άγιο Δημήτριο, το Μετρό θα κατευθύνεται προς τη Νέα Σμύρνη, κοντά στην κεντρική πλατεία, όπου προβλέπεται ανταπόκριση με το Τραμ.

Η συνέχεια της διαδρομής θα περνά από την Καλλιθέα, όπου θα υπάρχει σύνδεση με τη Γραμμή 1.

Με τον τρόπο αυτό, περιοχές με μεγάλο πληθυσμό και έντονη καθημερινή κινητικότητα θα αποκτήσουν νέα πρόσβαση στο δίκτυο σταθερής τροχιάς.

Ο μεγάλος δακτύλιος της Αττικής

Το κυκλικό ταξίδι της Γραμμής 5 θα συνεχίζεται προς το Αιγάλεω και το Χαϊδάρι.

Στο Χαϊδάρι προβλέπεται σύνδεση με τη Γραμμή 3, ενισχύοντας τις ανταποκρίσεις προς τα δυτικά προάστια.

Στη συνέχεια, η γραμμή θα κινείται προς τη Βικτώρια και τους Αμπελοκήπους, κλείνοντας έναν μεγάλο συγκοινωνιακό δακτύλιο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μια διαδρομή όπως Άγιος Δημήτριος – Αμπελόκηποι θα μπορούσε να διαρκεί μόλις 10 με 12 λεπτά, χωρίς διέλευση από τους κεντρικούς σταθμούς του δικτύου.

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή

Η Γραμμή 5 βρίσκεται προς το παρόν στο στάδιο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Τα πρώτα βήματα αφορούν την οριστικοποίηση της ακριβούς χωροθέτησης των σταθμών και τις απαραίτητες μελέτες σκοπιμότητας.

Παράλληλα, θα πρέπει να αναζητηθούν οι μεγάλοι χρηματοδοτικοί πόροι που απαιτούνται για ένα έργο τέτοιας κλίμακας.

Η εκκίνηση των εργασιών δεν αναμένεται πριν από τη δεκαετία του 2030, καθώς προτεραιότητα παραμένει η ολοκλήρωση της Γραμμής 4.

Ο στόχος για το 2045

Ο ορίζοντας υλοποίησης της Γραμμής 5 εκτείνεται στην επόμενη εικοσαετία, με τελικό στόχο το 2045.

Η νέα «Μωβ Γραμμή» εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για μια Αθήνα με περισσότερες επιλογές δημόσιας συγκοινωνίας και λιγότερη πίεση από τη χρήση του αυτοκινήτου.

Αν ολοκληρωθεί όπως σχεδιάζεται, θα δημιουργήσει νέες καθημερινές διαδρομές για χιλιάδες επιβάτες.

Το βασικό της χαρακτηριστικό θα είναι ότι δεν θα λειτουργεί απλώς ως ακόμη μία γραμμή Μετρό, αλλά ως δακτύλιος σύνδεσης μεγάλων περιοχών της Αττικής.