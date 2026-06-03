«Νταντάδες της γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις – Τι πρέπει να ξέρετε

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Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr ανοίγει για αιτήσεις γονέων στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», με voucher που φτάνει έως 500 ευρώ τον μήνα.

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» περνά στη φάση των αιτήσεων για τους γονείς, καθώς σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr.

Μέσω της πλατφόρμας, οι γονείς θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια και να λάβουν voucher που μπορεί να φτάσει έως τα 500 ευρώ τον μήνα.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους γονείς.

Το πρόγραμμα έχει ήδη προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον, τόσο από επιμελητές και επιμελήτριες όσο και από οικογένειες που αναζητούν λύση για τη φροντίδα βρεφών.

Η διαδικασία αφορά γονείς που θέλουν να επιλέξουν πρόσωπο για τη φροντίδα του παιδιού τους μέσα από το Μητρώο του προγράμματος.

Από τη στιγμή που μια μητέρα ενταχθεί στο Μητρώο «Νταντάδες της Γειτονιάς», θα μπορεί στη συνέχεια να κάνει χρήση του προγράμματος.

Μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη, διαψεύδοντας ακόμη και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, την εφαρμογή ntantades.gov.gr έχουν επισκεφθεί 80.877 ενδιαφερόμενοι.

Παράλληλα, έχουν υποβληθεί 1.419 οριστικές αιτήσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον των οικογενειών.

Η κινητικότητα αυτή καταγράφεται λίγες ώρες πριν ανοίξει το μητρώο για τις μητέρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Ποια παιδιά αφορά η φροντίδα

Το πρόγραμμα αφορά τη φροντίδα βρεφών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Οι γονείς που θα ενταχθούν μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια, ώστε να καλύψουν ανάγκες φύλαξης και φροντίδας του παιδιού τους.

Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών σε όλη τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι το διαθέσιμο μητρώο διαμορφώνεται σταδιακά, με στόχο να εξυπηρετηθούν περισσότερες οικογένειες.

Ποιοι μπορούν να γίνουν επιμελητές

Οι ενδιαφερόμενοι επιμελητές και επιμελήτριες πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση πρώτων βοηθειών, πλήρη πιστοποιητικά υγείας και ποινικού μητρώου.

Όσοι δεν έχουν σχετική ειδικότητα μπορούν να αποκτήσουν βασική κατάρτιση μέσω δωρεάν διαδικτυακού σεμιναρίου.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πόσα παιδιά μπορεί να φροντίζει κάθε επιμελητής

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει έως τρία παιδιά, με τη συγκατάθεση των γονέων.

Η αμοιβή μπορεί να φτάσει έως τα 1.500 ευρώ τον μήνα και καταβάλλεται με εργόσημο.

Η οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες διαμορφώνεται ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση του γονέα.

Για γονείς πλήρους απασχόλησης ή ελεύθερους επαγγελματίες, το ποσό ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα, ενώ για γονείς μερικής απασχόλησης ή σε αναζήτηση εργασίας ανέρχεται σε 300 ευρώ τον μήνα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Ωφελούμενες είναι οι εργαζόμενες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες μητέρες που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Για μητέρα με 1 παιδί, το ετήσιο ατομικό εισόδημα πρέπει να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ.

Για μητέρα με 2 παιδιά, το ετήσιο ατομικό εισόδημα πρέπει να είναι έως 27.000 ευρώ.

Παράλληλα, για πρώτη φορά καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.