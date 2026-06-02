Πανελλήνιες 2026: Θέματα και απαντήσεις σε Μαθηματικά, Αρχαία, Βιολογία

Οι εξετάσεις συνεχίζονται και οι υποψήφιοι ΓΕΛ παίρνουν τη σκυτάλη

Οι Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ . Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι εξετάζονται την Τετάρτη 3/5 σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία

Το iPaidia.gr για άλλη μια χρονιά, σε συνεργασία με τα Φροντιστήρια Αξία δημοσιεύουν άμεσα τις απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα πυκνό για μαθητές και υποψηφίους, καθώς παράλληλα με τις Πανελλαδικές ξεκινούν και οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα Γυμνάσια, ενώ συνεχίζονται οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Λυκείου.

Το πρόγραμμα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων συνεχίζουν την Τρίτη 2 Ιουνίου, με το μάθημα των Μαθηματικών, δηλαδή την Άλγεβρα. Το συγκεκριμένο μάθημα ανήκει στα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Μετά την εξέταση των Μαθηματικών, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν με τα μαθήματα ειδικότητας. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 4 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στην Έκθεση ΕΠΑΛ

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση της εξεταστικής διαδικασίας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι βρίσκονται ήδη μέσα στο βασικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών απαιτεί προσοχή από τους υποψηφίους, καθώς οι εξετάσεις μετακινούνται από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας στα μαθήματα ειδικότητας.

Πότε επιστρέφουν στις εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, οι Πανελλαδικές συνεχίζονται την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, με την έναρξη των εξετάσεων στα μαθήματα Προσανατολισμού.

Εκείνη την ημέρα, οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά.

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν στα Μαθηματικά.

Την ίδια ημέρα, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας θα διαγωνιστούν στη Βιολογία.

Τα μαθήματα της Παρασκευής για τα ΓΕΛ

Το πρόγραμμα των ΓΕΛ συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου, με νέα μαθήματα Προσανατολισμού ανά ομάδα σπουδών.

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Λατινικά.

Για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας, το εξεταζόμενο μάθημα είναι η Χημεία.

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν στην Πληροφορική.

Ξεκινούν οι εξετάσεις στα Γυμνάσια

Από την Τρίτη μπαίνουν σε εξεταστικούς ρυθμούς και τα Γυμνάσια σε όλη τη χώρα. Οι μαθητές ξεκινούν τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι διαδικασίες στα Γυμνάσια θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2025.

Η έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων στα Γυμνάσια έρχεται να προστεθεί στο ήδη φορτωμένο πρόγραμμα του Ιουνίου για την εκπαίδευση.

Οι μαθητές αυτής της βαθμίδας μπαίνουν πλέον στην τελική φάση της σχολικής χρονιάς, με τις εξετάσεις να αποτελούν το τελευταίο στάδιο πριν από την ολοκλήρωσή της.

Τι ισχύει για την Α’ και Β’ Λυκείου

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι εξετάσεις αυτές θα συνεχιστούν έως τις 12 Ιουνίου 2026.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εξεταστικές διαδικασίες εξελίσσονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές βαθμίδες και κατηγορίες μαθητών.

Ο Ιούνιος παραμένει μήνας εξετάσεων για το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς οι Πανελλαδικές, οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.