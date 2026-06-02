Πανελλήνιες 2026: Εύκολα ή δύσκολα τα θέματα στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ;

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ συνεχίστηκαν με το μάθημα των Μαθηματικών

Πώς σχολιάζουν τα φροντιστήρια Αξία τα σημερινά θέματα

Το διαγώνισμα κρίνεται συνολικά απλό, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ή ασάφειες. Τα Α3, Δ3, Δ4 είναι τα πιο απαιτητικά ερωτήματα.

ΘΕΜΑ Α

Τα Α1,Α2,Α4 είναι απλά ερωτήματα θεωρίας.

Το Α3 είναι λίγο πιο απαιτητικό αλλά η διατύπωση του ερωτήματος

βοηθά τον μαθητή να απαντήσει σωστά.

ΘΕΜΑ Β

Β1,Β2: υπολογισμός της παραγώγου ενός τριτοβάθμιου πολυωνύμου,

μελέτη μονοτονίας και ακροτάτων.

– Οι πράξεις είναι απλές και η μελέτη εύκολη.

Β3 : εύρεση εφαπτομένης γραφικής παράστασης σε γνωστό σημείο.

– Είναι βασική εφαρμογή.

Β4 : υπολογισμός ορίου ρητής συνάρτησης, μορφή 0/0.

– Απαιτείται μόνο η παραγοντοποίηση του αριθμητή και η απλοποίηση

του παράγοντα που μηδενίζεται.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1 : από τον ορισμό της μέσης τιμής προκύπτει άμεσα η τιμή της

άγνωστης παρατήρησης.

– Λύση πρωτοβάθμιας εξίσωσης.

Γ2 : πρέπει απλά να μπουν σε αύξουσα σειρά οι παρατηρήσεις και να

επιλεγεί η μεσαία.

– Επειδή το πλήθος είναι περιττό, το ερώτημα είναι ιδιαίτερα απλό.

Γ3 : απλή εφαρμογή του τύπου της διακύμανσης.

Γ4 : ο υπολογισμός είναι εύκολος και το συμπέρασμα άμεσο.

ΘΕΜΑ Δ

Δ1,Δ2 : γνωστό γεωμετρικό πρόβλημα- υπάρχει στο σχολικό βιβλίο.

Δ1 : από το συνδυασμό των ορισμών της περιμέτρου και του εμβαδού

ορθογωνίου, βρίσκουμε εύκολα τον ζητούμενο τύπο.

Δ2 : μελέτη μονοτονίας – ακροτάτων και γεωμετρικό συμπέρασμα

Δ3 : κατασκευή προσήμου αλγεβρικής παράστασης από γνωστή

μονοτονία σε διάστημα.

-Χωρίς να είναι πολύ δύσκολο, το ερώτημα έχει υψηλότερο βαθμό

δυσκολίας από το υπόλοιπο διαγώνισμα.

Δ4 : υπολογισμός ορίου άρρητης συνάρτησης, μορφής 0/0, με τη

χρήση συζυγούς παράστασης.

-Γνωστή μεθοδολογία, χρειάζεται κάποια προσοχή στις πράξεις.

ΟΕΦΕ : Tα σημερινά θέματα ήταν βατά και χωρίς ασάφειες

Σύμφωνα με τον σχολιασμό της Ομοσπονδίας, τα θέματα είχαν καλή κλιμάκωση δυσκολίας, ενώ οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δεν αναμενόταν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την επεξεργασία τους.

Η γενική εικόνα των θεμάτων

Η ΟΕΦΕ εκτίμησε ότι τα θέματα στα Μαθηματικά των Επαγγελματικών Λυκείων ήταν προσιτά για τους υποψηφίους που είχαν προετοιμαστεί συστηματικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν ασάφειες, στοιχείο που διευκολύνει τους μαθητές να κατανοήσουν με σαφήνεια τι ζητείται σε κάθε ερώτημα.

Η κλιμάκωση της δυσκολίας

Σύμφωνα με τον σχολιασμό, τα θέματα παρουσίαζαν καλή διαβάθμιση ως προς τη δυσκολία. Αυτό σημαίνει ότι η εξέταση μπορούσε να διαχωρίσει τους υποψηφίους ανάλογα με το επίπεδο προετοιμασίας και κατανόησης.

Η ΟΕΦΕ σημείωσε ότι οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες, γεγονός που δείχνει ότι τα ζητούμενα ήταν εντός ενός αναμενόμενου πλαισίου.

Τι εξέταζε κάθε θέμα

Το Θέμα Α’ αφορούσε βασικές έννοιες θεωρίας. Πρόκειται για μέρος της εξέτασης που εστίαζε στη γνώση και κατανόηση θεμελιωδών μαθηματικών εννοιών.

Το Θέμα Β’ χαρακτηρίστηκε ως θέμα ανάλυσης χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ενώ το Θέμα Γ’ εξέταζε βασικές έννοιες στατιστικής.

Το Θέμα Δ’ και το ερώτημα Δ4

Για το Θέμα Δ’, η ΟΕΦΕ ανέφερε ότι επρόκειτο για πρόβλημα ακροτάτων, το οποίο εξέταζε την κατανόηση της μονοτονίας συνάρτησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ερώτημα Δ4, το οποίο απαιτούσε καλή γνώση αλγεβρικών πράξεων από τους υποψηφίους.

Το συμπέρασμα της ΟΕΦΕ

Η συνολική αποτίμηση της ΟΕΦΕ για τα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ ήταν θετική, καθώς τα θέματα κρίθηκαν βατά, καθαρά στη διατύπωση και με σωστή κλιμάκωση.

Ο σχολιασμός ολοκληρώθηκε με ευχές για καλά αποτελέσματα σε όλες και όλους τους υποψηφίους.