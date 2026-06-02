Πανελλήνιες 2026: Τι αναφέρει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία για τα θέματα στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ

Πίνακας περιεχομένων

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σχολίασε τα θέματα των Μαθηματικών στις Πανελλαδικές των ΕΠΑΛ, τονίζοντας ότι κάλυπταν σχεδόν όλη την ύλη και είχαν σαφή κλιμάκωση δυσκολίας.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ συνεχίστηκαν την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 με το μάθημα των Μαθηματικών, δηλαδή την Άλγεβρα, για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στα γενικά σχόλιά της για τα θέματα, επισημαίνει ότι τα ερωτήματα κάλυπταν σχεδόν το σύνολο της εξεταστέας ύλης και ήταν διατυπωμένα με σαφή τρόπο.

Η εικόνα των θεμάτων στα Μαθηματικά

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, τα θέματα των Μαθηματικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ είχαν σημαντική σύνδεση με το σχολικό βιβλίο.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ

Η προσέγγιση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αξιοποιήσουν γνώσεις που περιλαμβάνονται στη σχολική διδασκαλία και να εργαστούν πάνω σε ερωτήματα που δεν απομακρύνονταν από το βασικό πλαίσιο της ύλης.

Οι γνώσεις που απαιτούνταν

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία αναφέρει ότι τα θέματα απαιτούσαν και βασικές γνώσεις από προηγούμενες τάξεις. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι έπρεπε να αξιοποιήσουν όχι μόνο την τρέχουσα ύλη, αλλά και μαθηματικές γνώσεις που είχαν διδαχθεί νωρίτερα.

Αναπληρωρές για Πανελλήνιες 2026: Η Φυσική Αγωγή στα θέματα, αλλά υποβαθμισμένη στα σχολεία

Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι η επιτυχής επεξεργασία των θεμάτων προϋπέθετε συνολική κατανόηση βασικών εννοιών της Άλγεβρας και όχι απλή απομνημόνευση μεμονωμένων σημείων.

Η δυσκολία και η κλιμάκωση

Στα σχόλιά της, η ΕΜΕ σημειώνει ότι οι θεματοδότες επέλεξαν προβλήματα που δεν αποθαρρύνουν τους υποψηφίους ως προς την επεξεργασία τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι υπήρχε σωστή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία των θεμάτων. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Εταιρείας, αυτή η κλιμάκωση είναι πιθανό να οδηγήσει σε ομαλή κατανομή της βαθμολογίας.

Το συνολικό συμπέρασμα της ΕΜΕ

Η γενική αποτίμηση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ είναι ότι τα θέματα ήταν σαφή και κάλυπταν σχεδόν όλο το εύρος της ύλης.

Το σχόλιο της ΕΜΕ υπογράφεται για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και εστιάζει κυρίως στη σαφήνεια, στη σύνδεση με το σχολικό βιβλίο και στη διαβάθμιση της δυσκολίας.