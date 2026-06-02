Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ: Πότε πληρώνεται και ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Πίνακας περιεχομένων

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο προβλέπεται σε σχέδιο νόμου και θα καταβληθεί χωρίς αίτηση στους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση αφορά οικογένειες με παιδιά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η καταβολή θα γίνει χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση σε ξεχωριστή πλατφόρμα.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό για κάθε οικογένεια

Η ενίσχυση ορίζεται στα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των παιδιών που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση.

Έτσι, οικογένειες με δύο παιδιά μπορούν να λάβουν 300 ευρώ, ενώ οικογένειες με τρία παιδιά μπορούν να λάβουν 450 ευρώ. Για περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, το ποσό αυξάνεται αντίστοιχα.

Η ενίσχυση θα προέλθει από τον κρατικό προϋπολογισμό και αφορά το έτος 2026. Το μέτρο εντάσσεται στο άρθρο 15 του νέου νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, καθώς και άλλες ρυθμίσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει το σχέδιο νόμου.

Τα κριτήρια εξετάζονται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024. Στο εισόδημα αυτό περιλαμβάνεται το εισόδημα του υπόχρεου, του ή της συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων.

Το εισόδημα λαμβάνεται υπόψη ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του. Υπολογίζονται φορολογούμενα και απαλλασσόμενα εισοδήματα, πραγματικά και τεκμαρτά.

Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων.

Τα εισοδηματικά όρια

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα πρέπει να φτάνει έως 40.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, το εισοδηματικό όριο ορίζεται έως 39.000 ευρώ.

Και στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών, το όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση τα στοιχεία της περσινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

Πότε και πώς θα γίνει η πληρωμή

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026 στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Για τον υπολογισμό και την πληρωμή του ποσού δεν απαιτείται υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο. Η διαδικασία θα γίνει με βάση τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή myAADE.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να εισέλθουν σε νέα πλατφόρμα ή να υποβάλουν ξεχωριστό αίτημα για να λάβουν την ενίσχυση.

Τι ισχύει για προσθήκη εξαρτώμενου τέκνου

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους έχουν προχωρήσει έως και τις 31 Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2024.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Η πληρωμή θα γίνει με βάση τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο νοικοκυριού.

Αν το τέκνο εμφανίζεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 στο Μητρώο της ΑΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα. Διαφορετικά, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο.

Πώς μοιράζεται η ενίσχυση στους γονείς

Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στην εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2024.

Σε περίπτωση χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα.

Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα.

Αν μόνο ένας γονέας δηλώνει το τέκνο ως εξαρτώμενο, τότε η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της σε εκείνον.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση

Η έκτακτη ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση, στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά τους πρόσωπα.

Επίσης, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία ή παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και δεν υπόκειται σε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Το ποσό δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε κοινωνικής ή προνοιακής παροχής.