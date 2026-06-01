Επίδομα στέγασης: Τα βήματα για την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Το Επίδομα Στέγασης αφορά νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία, με την αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή μέσω Κέντρων Κοινότητας και την έγκριση να ισχύει για 6 μήνες.

Το Επίδομα Στέγασης αφορά νοικοκυριά που μένουν σε μισθωμένη κατοικία και μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας epidomastegasistaxis.gr είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας.

Για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν διαθέσιμα συγκεκριμένα στοιχεία, όπως κωδικούς Taxisnet, ΑΜΚΑ για όλα τα μέλη του νοικοκυριού, ηλεκτρονικό μισθωτήριο, λογαριασμό ΔΕΗ και ενεργό IBAN.

Τι πρέπει να έχει ο αιτών πριν ξεκινήσει

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Πρόκειται για το πρώτο απαραίτητο στοιχείο, καθώς χωρίς αυτούς δεν μπορεί να ξεκινήσει η ηλεκτρονική διαδικασία.

Απαραίτητος είναι και ο ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση της σύνθεσης του νοικοκυριού και για τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η εφαρμογή.

Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν δεν πληροί αυτή την προϋπόθεση, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί.

Επιπλέον, ο λογαριασμός ΔΕΗ πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντος ή κάποιου μέλους του νοικοκυριού, ενώ απαιτείται και ενεργός τραπεζικός λογαριασμός, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Πώς γίνεται η είσοδος και η συναίνεση

Η διαδικασία ξεκινά από την πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ, όπου ο ενδιαφερόμενος συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet. Από εκεί ανοίγει η αίτηση για το Επίδομα Στέγασης.

Αν στο ίδιο σπίτι διαμένουν και άλλα ενήλικα μέλη, όπως σύζυγος ή παιδιά άνω των 18 ετών, απαιτείται να μπουν και εκείνα στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Η είσοδος των ενήλικων μελών γίνεται για να δοθεί η απαραίτητη συναίνεση. Χωρίς τη συναίνεση όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού, η αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει κανονικά.

Το βήμα αυτό είναι κρίσιμο, καθώς η πλατφόρμα εξετάζει συνολικά το νοικοκυριό και όχι μόνο το πρόσωπο που ξεκινά την αίτηση.

Ο έλεγχος των στοιχείων και το μισθωτήριο

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, το σύστημα αντλεί αυτόματα στοιχεία από την τελευταία φορολογική δήλωση. Σε αυτά περιλαμβάνονται εισοδήματα, ακίνητα και σύνθεση νοικοκυριού.

Ο αιτών πρέπει να ελέγξει προσεκτικά αν τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι σωστά. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος πριν συνεχιστεί η διαδικασία, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή αποκλίσεις.

Στη συνέχεια καταχωρίζεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης. Το σύστημα διασταυρώνει αυτόματα τα στοιχεία του μισθωτηρίου με την ΑΑΔΕ.

Η σωστή καταχώριση του μισθωτηρίου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κατοικία πρέπει να είναι μισθωμένη και το μισθωτήριο να πληροί τη διάρκεια που απαιτείται για την έγκριση της αίτησης.

IBAN, στοιχεία επικοινωνίας και οριστική υποβολή

Στην αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Εκεί θα καταβάλλεται το ποσό, εφόσον εγκριθεί η αίτηση.

Παράλληλα, καταχωρίζονται το email και το κινητό τηλέφωνο, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας για ενημερώσεις σχετικά με την αίτηση.

Πριν από την τελική υποβολή, ο αιτών πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα πεδία εμφανίζονται πράσινα, δηλαδή ότι υπάρχει ένδειξη έγκρισης.

Το τελευταίο βήμα είναι η «Οριστική Υποβολή». Η διαδικασία δεν θεωρείται ολοκληρωμένη αν ο αιτών δεν πατήσει το συγκεκριμένο πεδίο.

Πότε μπορεί να απορριφθεί η αίτηση

Η αίτηση για το Επίδομα Στέγασης μπορεί να απορριφθεί αν το μισθωτήριο δεν έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής.

Απόρριψη μπορεί να υπάρξει και όταν εντοπιστούν αποκλίσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα ή στην περιουσία. Τα κριτήρια διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού.

Ένας ακόμη λόγος απόρριψης είναι ο λογαριασμός ρεύματος να μην ανήκει στον αιτούντα ή σε μέλος του νοικοκυριού.

Για τον λόγο αυτό, πριν από την οριστική υποβολή χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος όλων των στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις.

Πότε χρειάζεται νέα αίτηση

Η έγκριση του Επιδόματος Στέγασης δεν έχει απεριόριστη διάρκεια. Ισχύει για 6 μήνες από την έγκριση της αίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση, προκειμένου να ανανεωθεί η επιδότηση.

Η ανανέωση δεν γίνεται αυτόματα, επομένως ο δικαιούχος χρειάζεται να παρακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης.

Η νέα αίτηση υποβάλλεται με την ίδια λογική, δηλαδή μέσω της πλατφόρμας ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας, με έλεγχο των απαιτούμενων στοιχείων και των προϋποθέσεων.