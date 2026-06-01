Συναγερμός για 40 νηπιαγωγεία: Κραυγή αγωνίας για τη σχολική στέγη

Πίνακας περιεχομένων

Ηράκλειο: Σε κίνδυνο έξωσης βρίσκονται νηπιαγωγεία της πόλης, με γονείς και εκπαιδευτικούς να προειδοποιούν ότι το πρόβλημα της σχολικής στέγης απειλεί δεκάδες σχολικές μονάδες.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, υπάρχουν ήδη περιπτώσεις ιδιοκτητών που έχουν κινηθεί νομικά, ενώ οι εκπαιδευτικοί φορείς ζητούν άμεση λύση για να μη διαταραχθεί η λειτουργία των σχολείων.

Σε κίνδυνο δεκάδες νηπιαγωγεία

Το πρόβλημα αφορά τη σχολική στέγη στα νηπιαγωγεία του Ηρακλείου, με τους συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών να κάνουν λόγο για κίνδυνο που αγγίζει 40 μονάδες της πόλης.

Με δύο επιβεβαιωμένα παραδείγματα αγωγών έξωσης μέσα στο 2025 και καταγγελίες ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες περιπτώσεις, το ζήτημα παίρνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις.

Η κινητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών

Οι σύλλογοι γονέων και εκπαιδευτικών έχουν συγκαλέσει συνάντηση για την επόμενη Τετάρτη.

Στόχος είναι να χαραχθεί κοινή πορεία απέναντι στο σοβαρό πρόβλημα της σχολικής στέγης, το οποίο επηρεάζει άμεσα παιδιά, οικογένειες και εκπαιδευτικούς.

Η καταγγελία για το 37ο Νηπιαγωγείο

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου καταγγέλλει ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχουν κατατεθεί αγωγές έξωσης σε βάρος σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο 37ο Νηπιαγωγείο, ενώ επισημαίνεται ότι αντίστοιχη εξέλιξη ενδέχεται να υπάρξει και για ακόμη τέσσερα νηπιαγωγεία.

Τι λένε οι γονείς για το πρόβλημα

Ο πρόεδρος της Ένωσης, Δημήτρης Δουλουφάκης, τόνισε ότι το πρόβλημα δεν είναι νέο και δεν αφορά αποκλειστικά την τωρινή δημοτική Αρχή.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου γονείς φοίτησαν οι ίδιοι σε νηπιαγωγεία που σήμερα εξακολουθούν να λειτουργούν στα ίδια προβληματικά ακίνητα και πλέον φοιτούν εκεί τα παιδιά τους.

Η απάντηση του Δήμου Ηρακλείου

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Αντώνης Περισυνάκης, ανέφερε ότι η παραμονή του 37ου Νηπιαγωγείου στον σημερινό χώρο δεν τιμά τον Δήμο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Δήμος έχει ήδη κάνει προσπάθειες για τη μίσθωση άλλων οικημάτων στην ίδια ή σε κοντινή περιοχή, οι οποίες όμως δεν είχαν αποτέλεσμα λόγω του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου.

Νέα προσπάθεια για χώρο

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παιδείας, μετά την κατάργηση του νόμου που περιόριζε τις σχετικές κινήσεις, έχει ξεκινήσει νέα προσπάθεια για την εξεύρεση νέου οικήματος.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το ζήτημα μπορεί να διευθετηθεί μέχρι το καλοκαίρι, αν και αναγνώρισε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθούν κατάλληλοι χώροι, ειδικά στο κέντρο της πόλης.

Το παράδειγμα του 17ου και του 42ου Νηπιαγωγείου

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο 37ο Νηπιαγωγείο, καθώς το 17ο και το 42ο Νηπιαγωγείο παραμένουν εδώ και έναν χρόνο φιλοξενούμενα σε άλλα σχολεία της περιοχής.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πρόσθετη πίεση στις ήδη επιβαρυμένες σχολικές μονάδες που καλούνται να φιλοξενήσουν περισσότερα παιδιά από όσα μπορούν να υποστηρίξουν οι υποδομές τους.

Η εικόνα στα σχολεία που φιλοξενούνται

Η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Π.Ε. «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» και νηπιαγωγός, Ζαμπία Λαζανάκη, ανέφερε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί λύση για τα δύο αυτά νηπιαγωγεία.

Όπως σημείωσε, τα παιδιά έχουν διαμοιραστεί σε άλλα σχολεία που δεν διαθέτουν τις κατάλληλες κτηριακές υποδομές, ενώ οι διαγωνισμοί για την εξεύρεση νέου χώρου καθυστερούν.

Γιατί τα νηπιαγωγεία μένουν σε ενοίκιο

Η κ. Λαζανάκη εξηγεί ότι το πρόβλημα έχει ρίζες στη νομοθεσία και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε ιστορικά η προσχολική αγωγή.

Όπως αναφέρει, η προσχολική αγωγή δεν θεωρούνταν υποχρεωτική μέχρι το 2007, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία πολλών νηπιαγωγείων σε ενοικιαζόμενους και συχνά ακατάλληλους χώρους.

Ακατάλληλοι χώροι για σχολεία

Σύμφωνα με την ίδια, πολλά από τα ενοικιαζόμενα νηπιαγωγεία στεγάζονται σε καταστήματα, παλιές μονοκατοικίες, απλά δωμάτια ή ακόμη και υπόγεια.

Οι χώροι αυτοί μετατρέπονται αναγκαστικά σε σχολεία, παρότι δεν έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες μικρών παιδιών και της προσχολικής εκπαίδευσης.

Οι συνέπειες για παιδιά και οικογένειες

Η πιθανή μετακίνηση ενός νηπιαγωγείου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες, καθώς οι γονείς δεν μπορούν πάντα να μεταφέρουν καθημερινά τα παιδιά τους σε διαφορετική περιοχή.

Παράλληλα, οι μαθητές χάνουν την ψυχική ασφάλεια που είχαν αναπτύξει στους χώρους που είχαν διαμορφώσει οι νηπιαγωγοί τους.

«Δεν πρέπει κανένα σχολείο να κλείνει»

Η Ζαμπία Λαζανάκη υπογράμμισε ότι είναι άδικο ένα σχολείο να κινδυνεύει να κλείσει επειδή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θέλει να το αξιοποιήσει διαφορετικά.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θα έπρεπε κανένα σχολείο να κλείνει απλώς επειδή ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να αυξήσει το ενοίκιο ή να αξιοποιήσει το ακίνητο με άλλο τρόπο.

Με πληροφορίες από neakriti