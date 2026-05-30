Πανεπιστημιακοί: Τι συμβαίνει με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του ΑΠΘ

Η αντιπαράθεση γύρω από τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του ΑΠΘ επανέρχεται στο προσκήνιο, με την ΚΙΠΑΝ να παίρνει θέση τόσο για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την πρυτανεία όσο και για την προκαταρκτική εξέταση σε βάρος μελών του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, μετά τα γεγονότα της 30ής Απριλίου.

Η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης ζητά την παύση της διαδικασίας σε βάρος των εμπλεκόμενων πανεπιστημιακών, εκτιμώντας ότι οι σχετικές κατηγορίες δεν μπορούν εύκολα να στηριχθούν, ενώ παράλληλα διαχωρίζει τη θέση της από τη λογική της μετωπικής σύγκρουσης με τις πανεπιστημιακές αρχές.

Στην ανακοίνωσή της αναγνωρίζει ότι στις Εστίες του ΑΠΘ υπάρχουν πραγματικά προβλήματα υποδομών και διαχείρισης, ωστόσο ασκεί κριτική στη βιαστική υιοθέτηση του νέου Κανονισμού και κάνει λόγο για ανάγκη διαλόγου, σύνθεσης και ρεαλιστικής αντιμετώπισης των ζητημάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΚΙΠΑΝ:

Η ΚΙΠΑΝ, παρόλο που με ανακοίνωση στις 5/5 διαχώρισε τη θέση της από τα μέλη του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, τα οποία χωρίς απόφαση ή έστω ενημέρωση του Συλλόγου συμμετείχαν στην «παρέμβαση» στον αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ κ. Ι.Μιχαηλίδη στις 30/4 για τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, όταν τέθηκε στο ΔΣ του ΕΣΔΕΠ το ζήτημα της κλήσης σε προκαταρκτική εξέταση των εμπλεκομένων συναδέλφων στις 15/5, ζήτησε αμέσως την παύση της διαδικασίας που ξεκίνησε σε βάρος τους και δήλωσε τη συμπαράστασή της.

Όχι επειδή υποστηρίζουμε ότι οι συνδικαλιστές έχουν το ακαταδίωκτο – δεν έχουν και αυτό χρειάστηκε να το πούμε ξανά πρόσφατα, με αφορμή κλήση φοιτητών σε ΕΔΕ – αλλά επειδή οι σχετικές κατηγορίες δεν μπορούν εύκολα να στηριχθούν.

Παρομοίως η ΠΟΣΔΕΠ, αν και με ανακοίνωση του προεδρείου της κατέταξε το περιστατικό στις περιπτώσεις εκφοβισμού που δεν έχουν θέση στον χώρο της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, στη συνέχεια με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας [4] ζήτησε την παύση της δίωξης των συναδέλφων, εκτιμώντας ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες, και υπενθυμίζοντας παράλληλα τη σταθερή θέση της για την προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και υπέρ της κατάργησης του νέου πειθαρχικού πλαισίου του ν.5224. Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ επίσης τονίζει ότι «η όξυνση που επιδιώκεται σε περιστατικά τάξης και ασφάλειας στα πανεπιστήμια παράγει μόνο επικοινωνιακά οφέλη, αλλά βλάπτει το ίδιο το δημόσιο πανεπιστήμιο» .

Στην ίδια κατεύθυνση, στο ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ ζητήσαμε η ανακοίνωση του Συλλόγου, ενόψει της ανακριτικής διαδικασίας, να επικεντρωθεί στην υποστήριξη των συναδέλφων για το συγκεκριμένο περιστατικό, με λιτή αναφορά στα θέματα των εστιών και του πειθαρχικού πλαισίου – για τα οποία εξάλλου υπάρχουν αποφάσεις του ΕΣΔΕΠ – ώστε να έχει υποστήριξη και να εκφράζει όσο το δυνατόν ευρύτερα τους συναδέλφους, και να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό χωρίς ακρότητες.

Η πρόταση της ΚΙΠΑΝ για ανακοίνωση του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ ήταν: «Ο ΕΣΔΕΠ ζητά την παύση της διαδικασίας που ξεκίνησε σε βάρος μελών του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για τα γεγονότα της 30-4-2026, θεωρώντας τις σχετικές κατηγορίες αβάσιμες. Πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι δεν ξεπέρασαν τα επιτρεπτά όρια, και αναμένουμε αμερόληπτη εκτίμηση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη.»

Η πλειοψηφία του ΕΣΔΕΠ προτίμησε να εκδώσει μια μαχητική ανακοίνωση, αποδίδοντας την προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των συναδέλφων σε μεθόδευση και εντάσσοντάς την σε ένα σχέδιο πολιτικών διώξεων – ανακοίνωση που υιοθέτησαν πολλοί σύλλογοι ΔΕΠ από άλλα πανεπιστήμια.

Εμείς όσο οι συνάδελφοι είναι ελεγχόμενοι δεν θα αναφερθούμε στο περιστατικό.

Δηλώσαμε πάντως και επαναλαμβάνουμε ότι δεν συμφωνούμε με τη συγκεκριμένη συνδικαλιστική πρακτική, και ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο πως νομιμοποιείται οποιαδήποτε ενέργεια στο όνομα της υπεράσπισης δικαιωμάτων.

Δεν αποδεχόμαστε τη λογική της μετωπικής σύγκρουσης με τις πανεπιστημιακές αρχές που ακολουθεί η πλειοψηφία του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, ούτε υποστηρίζουμε το αφήγημα με το οποίο την πλαισιώνει, περί έντασης της πειθάρχησης, στρατιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του πανεπιστήμιου.

Στις Εστίες του ΑΠΘ, όπως και σε πολλά πανεπιστήμια, υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με τις υποδομές και ανάγκη σωστής διαχείρισης. Και ενώ κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την υποχρέωση τήρησης κανόνων λειτουργίας, η βιαστική διαδικασία που ακολούθησε η πρυτανεία για την υιοθέτηση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του ΑΠΘ και υπογραφή συμφωνητικού , πάσχει και τυπικά και από πλευράς όρων σύνθεσης και διαλόγου, ώστε δικαιολογημένα προκαλεί αντιδράσεις.

Ωστόσο, δεν πείθει η δραματοποίηση του ζητήματος του νέου Κανονισμού, η λεκτική ένταση και η οξύτητα στο περιστατικό της 30/4 αλλά και έπειτα, αν ληφθεί υπόψη ότι ο Σύλλογος των εστιακών φοιτητών (ΣΟΦΕΘ) καλύπτει τους οικότροφους τόσο του ΑΠΘ όσο και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και ότι το Πα.Μακ. έχει τον ίδιο Εσωτερικό Κανονισμό Φοιτητικής Εστίας, με υπογραφή συμφωνητικού, σε ισχύ από πέρυσι (ΦΕΚ 1035_6.3.2025 τ. Β [8]) χωρίς αντιδράσεις από τον ΣΟΦΕΘ ή όποιον άλλο.

Συνεπώς διαφωνούμε με την εργαλειοποίηση και πολιτική εκμετάλλευση του θέματος των Φοιτητικών Εστιών. Δεν αποδεχόμαστε να στήνεται σκηνικό έντασης και σύγκρουσης για επικοινωνιακούς λόγους σε βάρος του πανεπιστημίου και των φοιτητών του. Θα συνεχίσουμε με λογική και παρρησία να θέτουμε τα προβλήματα σε ρεαλιστική βάση, επιδιώκοντας όχι μόνο την ανάδειξή τους, αλλά διάλογο, σύνθεση και συγκλίσεις για την αντιμετώπισή τους.