Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Ο νέος σχεδιασμός για κάλυψη κενών από τις πρώτες εβδομάδες

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στον νέο ψηφιακό σχεδιασμό για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών και τα κενά στα σχολεία, ενώ παρουσίασε και παρεμβάσεις για Πανεπιστήμια, φοιτητικές εστίες και στέγαση.

Στον νέο τρόπο με τον οποίο θα προβλέπονται τα κενά στα σχολεία και οι ανάγκες για προσλήψεις εκπαιδευτικών αναφέρθηκε η Σοφία Ζαχαράκη στη συνέντευξή της στην ERTNEWS, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δημογραφικών δεδομένων.

Η υπουργός Παιδείας συνέδεσε τον καλύτερο προγραμματισμό των προσλήψεων με την ανάγκη να καλύπτονται τα κενά από τις πρώτες εβδομάδες της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε άλλες βασικές παρεμβάσεις του υπουργείου, όπως η αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, η ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης και η διεθνοποίηση των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Πώς θα προβλέπονται τα κενά στα σχολεία

Στον κρίσιμο τομέα των προσλήψεων, η τεχνολογία μπαίνει στο επίκεντρο του σχεδιασμού, με στόχο να αντιμετωπιστούν παθογένειες που κάθε χρόνο δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, το υπουργείο αξιοποιεί το ψηφιακό πρόγραμμα «Plan», μέσα από το οποίο αναλύονται δημογραφικά δεδομένα και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η βασική επιδίωξη είναι να υπάρχει πιο ακριβής εικόνα για το πού θα χρειαστεί εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε οι ανάγκες να μην καταγράφονται καθυστερημένα, αλλά να προβλέπονται εγκαίρως. Με αυτόν τον τρόπο, ο σχεδιασμός των προσλήψεων μπορεί να γίνει πιο οργανωμένος και να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα.

Προσλήψεις με βάση τις αλλαγές στον μαθητικό πληθυσμό

Η στρατηγική που περιέγραψε η υπουργός συνδέεται και με τη μετατόπιση του μαθητικού πληθυσμού από μικρότερα σχολεία προς τα αστικά κέντρα. Πρόκειται για μια αλλαγή που επηρεάζει άμεσα τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, καθώς σε ορισμένες περιοχές μειώνονται οι μαθητές, ενώ σε άλλες αυξάνεται η πίεση στις σχολικές μονάδες.

Ο ψηφιακός σχεδιασμός έρχεται να αποτυπώσει αυτές τις μεταβολές, ώστε το υπουργείο να μπορεί να οργανώνει καλύτερα τις προσλήψεις και την κατανομή του προσωπικού. Στόχος είναι τα κενά να καλύπτονται από τις πρώτες εβδομάδες, με ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων και στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Η φοιτητική μέριμνα στο κέντρο των παρεμβάσεων

Πέρα από τα ζητήματα των σχολείων και των προσλήψεων, η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε και στη φοιτητική μέριμνα, επισημαίνοντας ότι η φοιτητική ζωή δεν περιορίζεται στο αμφιθέατρο και στην έρευνα. Περιλαμβάνει την καθημερινότητα, τις συνθήκες διαμονής, την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει ένας φοιτητής.

Η πολιτική στέγασης παρουσιάστηκε ως βασικός πυλώνας για την αναβάθμιση της φοιτητικής εμπειρίας και την ανακούφιση των οικογενειών. Σε μια περίοδο που το κόστος διαβίωσης παραμένει υψηλό, η στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Αυξημένο στεγαστικό επίδομα και κίνητρα συγκατοίκησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, οι πόροι για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχουν αυξηθεί από 42 εκατομμύρια σε 90 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια να στηριχθούν περισσότερο οι οικογένειες και να μειωθεί το βάρος που προκαλεί η ανάγκη ενοικίασης κατοικίας για τις σπουδές.

Παράλληλα, προβλέπονται κίνητρα συγκατοίκησης, με επίδομα έως 5.000 ευρώ για φοιτητές που μοιράζονται στέγη σε περιφερειακά Πανεπιστήμια. Το μέτρο στοχεύει στην οικονομική διευκόλυνση των φοιτητών, αλλά και στη στήριξη των περιφερειακών ιδρυμάτων, τα οποία αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ανώτατης εκπαίδευσης.

Νέες κλίνες και ανακαινίσεις στις φοιτητικές εστίες

Κεντρικό σημείο του σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία 10.000 νέων κλινών μέσω ΣΔΤ, με έμφαση σε περιφερειακά ιδρύματα, όπως στην Κρήτη, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Μακεδονία. Η παρέμβαση αυτή έχει διπλή διάσταση, καθώς αφορά τόσο τη στήριξη των φοιτητών όσο και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, προχωρούν ανακαινίσεις σε υφιστάμενες εστίες και νέες υποδομές, με αναφορά στην Ξάνθη ως πιλοτική περίπτωση, αλλά και στο Πάντειο, όπου προβλέπονται παρεμβάσεις έως το 2027. Στόχος είναι οι φοιτητικές εστίες να αποκτήσουν καλύτερες συνθήκες διαμονής, με περισσότερη ασφάλεια και αξιοπρέπεια για τους φοιτητές.

Ασφάλεια στις εστίες και διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων

Η αναβάθμιση των εστιών συνδέεται και με την ανάγκη αντιμετώπισης καταλήψεων και φαινομένων παραβατικότητας. Η ασφάλεια παρουσιάζεται ως βασική προϋπόθεση για να μπορούν οι φοιτητές να ζουν και να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στη διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων, με την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση να ανοίγει περισσότερο στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται 38 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με κορυφαία ιδρύματα, όπως το Columbia και το Yale, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και των ακαδημαϊκών προοπτικών των φοιτητών.

