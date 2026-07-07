Πανελλήνιες: Στη Βουλή πρόταση για αλλαγή στη βαθμολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας

Πίνακας περιεχομένων

Επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας κατέθεσε η Ελληνική Λύση, προτείνοντας τη μείωση της επιτρεπόμενης διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών στο μάθημα της Γλώσσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και ειδικότερα ο τρόπος βαθμολόγησης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελούν αντικείμενο επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε η Ελληνική Λύση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η βουλευτής Μαρία Αθανασίου προτείνει τη μείωση του ανώτερου επιτρεπτού ορίου διαφοράς μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή από τις 12 στις 5 μονάδες, με στόχο, όπως αναφέρει, την ενίσχυση της αντικειμενικότητας και της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Σύμφωνα με την ερώτηση, το ισχύον όριο εφαρμόζεται από το 1983 και προβλέπει ότι τρίτος βαθμολογητής παρεμβαίνει μόνο όταν η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων διορθωτών υπερβαίνει τις 12 μονάδες στην κλίμακα 0-100.

Η πρόταση για αλλαγή του ορίου

Η βουλευτής επισημαίνει ότι η μείωση του ορίου αποτελεί πάγιο αίτημα ενώσεων εκπαιδευτικών και γονέων και υποστηρίζει ότι, ιδιαίτερα για σχολές υψηλής ζήτησης, ακόμη και πολύ μικρές διαφορές στη βαθμολογία μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για την εισαγωγή των υποψηφίων.

Πρωτοφανής καταγγελία για τις Πανελλήνιες 2026: Βαθμολόγησαν μαθητές με 100 επειδή τους δόθηκαν λάθος θέματα;

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, αν και διεθνώς θεωρείται φυσιολογική μια απόκλιση της τάξης του 10%-12% σε θέματα ανοικτού τύπου, ειδικά στο μάθημα της Γλώσσας, εκτιμάται ότι διαφορά πέντε μονάδων θα μπορούσε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην ανάγκη για αντικειμενική βαθμολόγηση.

Πρόταση και για εκσυγχρονισμό των Πανελλαδικών

Πέρα από την αλλαγή στον τρόπο ενεργοποίησης του τρίτου βαθμολογητή, η Ελληνική Λύση θέτει και ζήτημα συνολικότερου εκσυγχρονισμού του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, ζητά να εξεταστεί η εφαρμογή ενός μοντέλου στο οποίο το 70% των θεμάτων θα είναι πολλαπλής επιλογής (κλειστού τύπου) και το 30% ψηφιακά αναδιαμορφωμένα θέματα ανάπτυξης (ανοικτού τύπου), επισημαίνοντας ότι αντίστοιχα συστήματα εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.

Τα ερωτήματα προς την υπουργό Παιδείας

Με την επίκαιρη ερώτησή της, η βουλευτής καλεί την υπουργό Παιδείας να διευκρινίσει εάν προτίθεται να μειώσει το ισχύον ανώτερο επιτρεπτό όριο διαφοράς μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή από τις 12 στις 5 μονάδες για όσο διάστημα διατηρηθεί το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Παράλληλα, ζητά να πληροφορηθεί αν υπάρχει πρόθεση εκσυγχρονισμού του συστήματος εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια με αλλαγές στη μορφή των εξεταζόμενων θεμάτων, όπως περιγράφεται στην πρότασή της.