Πανελλήνιες 2026: Προκαταρκτικές εξετάσεις για Στρατιωτικές Σχολές και Σώματα Ασφαλείας – Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα

Πίνακας περιεχομένων

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και λοιπές παραγωγικές σχολές, ενώ ακολουθεί η έναρξη της διαδικασίας υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι Πανελλαδικές 2026 εισέρχονται σε ένα ακόμη κρίσιμο στάδιο, καθώς το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές και άλλες παραγωγικές σχολές.

Παράλληλα, αναμένεται να ακολουθήσει η έκδοση της εγκυκλίου για το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Η ανακοίνωση αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις συγκεκριμένων σχολών, ενώ από την Τρίτη 7 Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει η ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής σχολών μέσω του Μηχανογραφικού.

Διαθέσιμα τα αποτελέσματα για τους υποψηφίους

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας έχουν αναρτηθεί τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών, των Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Πώς θα συμπληρώσετε το Μηχανογραφικό 2026

Η ανακοίνωση αφορά τόσο τους υποψηφίους της Γενικής Σειράς όσο και εκείνους που ανήκουν στις Ειδικές Κατηγορίες, οι οποίοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Η διαδικασία ενημέρωσης

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα γίνεται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας.

Για την αναζήτηση των στοιχείων τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τον οκταψήφιο Κωδικό Αριθμό Εξετάσεων, καθώς και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.

Ξεκινά η διαδικασία για το Μηχανογραφικό 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Ξεκινά η διαδικασία του Μηχανογραφικού

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών εξετάσεων, το επόμενο βήμα αφορά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να εκδώσει σήμερα την εγκύκλιο για το Μηχανογραφικό, ενώ από αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου, εκτιμάται ότι θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι θα μπορούν να προχωρήσουν στην επιλογή των σχολών που επιθυμούν να δηλώσουν.