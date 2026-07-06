Πώς θα συμπληρώσετε το Μηχανογραφικό 2026

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Μηχανογραφικό 2026: Τα βήματα για την ηλεκτρονική υποβολή και όσα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Μηχανογραφικό Δελτίο 2026 : Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να οργανώσουν τις επιλογές τους και να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή του δελτίου, μόλις ανακοινωθεί η σχετική προθεσμία από το Υπουργείο Παιδείας.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία είναι η κατοχή του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password), τον οποίο απέκτησαν έως τις 30 Ιουνίου όσοι πρόκειται να υποβάλουν μηχανογραφικό ή παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας michanografiko.it.minedu.gov.gr.

Για την είσοδό τους στο σύστημα, οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που παρέλαβαν από το σχολείο τους. Στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν σχολές, να μεταβάλλουν τη σειρά προτίμησης και να αποθηκεύουν προσωρινά τις επιλογές τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Η οριστικοποίηση των επιλογών

Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους χρονικό διάστημα περίπου 10 έως 15 ημερών για να μελετήσουν τις επιλογές τους, να πραγματοποιήσουν προσωρινές αποθηκεύσεις και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Όταν οι επιλογές τους διαμορφωθούν οριστικά, θα πρέπει να επιλέξουν την «Οριστικοποίηση». Με το συγκεκριμένο βήμα το Μηχανογραφικό Δελτίο κλειδώνει, αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου και δεν μπορεί πλέον να τροποποιηθεί. Η ακριβής προθεσμία για την οριστική υποβολή αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Παιδείας.

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Τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή

Κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, το σύστημα εφαρμόζει αυτόματα την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), επιτρέποντας στον υποψήφιο να δηλώσει μόνο τα τμήματα για τα οποία πληροί το σχετικό όριο με βάση τις επιδόσεις του.

Παράλληλα, οι συντελεστές βαρύτητας διαφοροποιούνται ανά πανεπιστημιακό τμήμα, με αποτέλεσμα ο ίδιος υποψήφιος να μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικό αριθμό μορίων για διαφορετικές σχολές του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Σημειώνεται ακόμη ότι οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην κατηγορία του 5% λόγω σοβαρών παθήσεων ακολουθούν διαφορετικό χρονοδιάγραμμα, καθώς η διαδικασία υποβολής των δικών τους αιτήσεων ολοκληρώθηκε μέσα στον Μάιο.