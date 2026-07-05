Τι είναι το Παράλληλο Μηχανογραφικό – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

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Το Παράλληλο Μηχανογραφικό αποτελεί μια δεύτερη διαδρομή σπουδών, ιδιαίτερα για όσους θέλουν να στραφούν σε τεχνικά και επαγγελματικά αντικείμενα με άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Σε λίγες ημέρες οι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα κληθούν να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία, ενώ όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να υποβάλουν και Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις δημόσιες ΣΑΕΚ, όπως ονομάζονται πλέον τα δημόσια ΙΕΚ.

Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι θα διεκδικήσουν μία από τις περισσότερες από 20.000 θέσεις που αναμένεται να διατεθούν.

Γιατί οι ΣΑΕΚ μπαίνουν στο προσκήνιο

Σε μια περίοδο κατά την οποία η εύρεση εργασίας παραμένει δύσκολη για πολλούς νέους, τα τεχνικά επαγγέλματα εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ανάγκες της αγοράς είναι μεγαλύτερες από αυτές που καταγράφονται σε επαγγέλματα όπως γιατροί, δικηγόροι ή εκπαιδευτικοί.

Το βασικό μήνυμα προς μαθητές και γονείς είναι ότι η επαγγελματική αποκατάσταση δεν περνά αποκλειστικά μέσα από το Πανεπιστήμιο. Η επιλογή μιας ειδικότητας υψηλής ζήτησης μπορεί να αποδειχθεί πιο άμεση και πιο πρακτική λύση για αρκετούς υποψηφίους.

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Ποιοι πρέπει να το εξετάσουν σοβαρά

Ιδιαίτερα οι υποψήφιοι που θα λάβουν χαμηλές ή μέτριες βαθμολογίες στις Πανελλαδικές καλό είναι να εξετάσουν με προσοχή το Παράλληλο Μηχανογραφικό. Ακόμη και αν έχουν πιθανότητες εισαγωγής σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή, θα πρέπει να αξιολογήσουν και την επαγγελματική προοπτική της επιλογής τους.

Η είσοδος σε ένα τμήμα χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Αντίθετα, μια ειδικότητα σε δημόσια ΣΑΕΚ, με άμεση απορρόφηση και πρακτικό αντικείμενο, μπορεί να αποτελέσει πιο ρεαλιστική επιλογή.

Μπορούν να υποβληθούν και τα δύο μηχανογραφικά

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τόσο το κανονικό Μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ όσο και το Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις ΣΑΕΚ. Η υποβολή του ενός δεν αποκλείει την υποβολή του άλλου.

Το κρίσιμο σημείο έρχεται όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Αν ένας υποψήφιος πετύχει τόσο σε πανεπιστημιακό τμήμα όσο και σε ΣΑΕΚ, θα πρέπει να επιλέξει μία από τις δύο δυνατότητες. Γι’ αυτό η σειρά προτιμήσεων και η συνολική στρατηγική χρειάζονται προσοχή.

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Πόσες επιλογές μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος

Κατά τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού, ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει έως 30 συνολικά προτιμήσεις ΣΑΕΚ και ειδικοτήτων. Η σειρά με την οποία δηλώνονται οι επιλογές έχει ιδιαίτερη σημασία.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το πληροφοριακό σύστημα επιχειρεί αυτόματα να τοποθετήσει τον υποψήφιο, με βάση τα μόριά του, στην πρώτη διαθέσιμη επιλογή ειδικότητας με τη μικρότερη δυνατή σειρά προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας δεν επιτρέπονται αλλαγές.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό

Παράλληλο Μηχανογραφικό μπορούν να υποβάλουν όσοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026. Δυνατότητα έχουν επίσης όσοι αποκτούν απολυτήριο Λυκείου το 2026, ανεξάρτητα από το αν συμμετείχαν ή όχι στις Πανελλαδικές της ίδιας χρονιάς.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το νομικό πλαίσιο, τις διαθέσιμες ειδικότητες και τους οδηγούς σπουδών.

Όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις βάσεις εισαγωγής και για το ατομικό τους αποτέλεσμα μέσα από το σύστημα. Οι επιτυχόντες θα κληθούν στη συνέχεια να προσέλθουν στη ΣΑΕΚ επιτυχίας τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όσοι επιτυχόντες δεν προσέλθουν εγκαίρως για εγγραφή, χάνουν αυτόματα το σχετικό δικαίωμα.

Τι ισχύει για τις κενές θέσεις

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εγγραφών, ακολουθεί νέα επιλογή για την κάλυψη των θέσεων που τυχόν παραμένουν κενές. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στους επιλαχόντες της αρχικής επιλογής.

Η νέα επιλογή γίνεται με βάση τα μόρια, τις προτιμήσεις των υποψηφίων και τον αριθμό των κενών θέσεων ανά τμήμα. Οι νέοι επιτυχόντες καλούνται στη συνέχεια να εγγραφούν μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Η επιλογή που χρειάζεται σκέψη

Το Παράλληλο Μηχανογραφικό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επιλογή δεύτερης κατηγορίας. Για αρκετούς υποψηφίους μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική διέξοδο προς ένα επάγγελμα με ζήτηση και πιο άμεση σύνδεση με την απασχόληση.

Η τελική απόφαση χρειάζεται σύγκριση ανάμεσα στις πανεπιστημιακές επιλογές και στις ειδικότητες των ΣΑΕΚ. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η εισαγωγή σε μια σχολή, αλλά η επιλογή μιας διαδρομής που μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές.