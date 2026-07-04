Διορισμοί εκπαιδευτικών: Αυστηρές οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας – Τι αλλάζει στους ελέγχους

Πίνακας περιεχομένων

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με υπενθύμιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τους νεοδιοριζόμενους και τους προσλαμβανόμενους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Οι νεοδιοριζόμενοι και οι αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ βρίσκονται στο επίκεντρο νέας εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία υπενθυμίζεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους διορισμούς, τις προσλήψεις και την ανάληψη υπηρεσίας.

Στόχος της εγκυκλίου είναι η ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας, μετά από διαπιστώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τον έλεγχο των προϋποθέσεων διορισμού ή πρόσληψης, τα κωλύματα ανάληψης υπηρεσίας και τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών κατά τη σχετική διαδικασία.

Οι προϋποθέσεις διορισμού και τα κωλύματα

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων διορισμού ή πρόσληψης, όπως η ιθαγένεια, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων όπου απαιτείται, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας και τα προβλεπόμενα κωλύματα διορισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, πειθαρχικές κυρώσεις ή απολύσεις από θέσεις του δημόσιου τομέα.

Προβληματισμός για τους φετινούς διορισμούς εκπαιδευτικών: Τι ζητούν αναπληρωτές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις περιπτώσεις υπαλλήλων που έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, καθώς και στην υποχρέωση των υπηρεσιών να διενεργούν τους προβλεπόμενους αυτεπάγγελτους ελέγχους μέσω των αρμόδιων μητρώων.

Τα δικαιολογητικά για την ανάληψη υπηρεσίας

Η εγκύκλιος υπενθυμίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά την ανάληψη υπηρεσίας από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά των τυπικών προσόντων, γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, καθώς και οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις για την απουσία κωλυμάτων και την πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να αναζητούν αυτεπάγγελτα, μεταξύ άλλων, το αντίγραφο ποινικού μητρώου, τα στοιχεία του Μητρώου Απογραφής του Ελληνικού Δημοσίου και, όπου απαιτείται, το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Εφόσον δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν πρέπει να εκδίδεται πράξη ανάληψης υπηρεσίας.

Οδηγίες για τις συμβάσεις και τους ελέγχους

Στο έγγραφο περιλαμβάνονται επίσης υπενθυμίσεις σχετικά με τη σύναψη και τη λύση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς και για τις περιπτώσεις καταγγελίας σύμβασης για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος, το Υπουργείο ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να τηρούν απαρέγκλιτα την υποχρέωση αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών που υποβάλλονται κατά τον διορισμό ή την πρόσληψη, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.