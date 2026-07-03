Κλινικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι-Συνελήφθη 37χρονος που του πούλησε αλκοόλ
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Ο 17χρονος Βρετανός που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι είναι κλινικά νεκρός, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7), προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.
Παράλληλα με τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη ενός 37χρονου υπαλλήλου περιπτέρου, καθώς προέκυψαν στοιχεία σχετικά με την πώληση αλκοόλ στον ανήλικο πριν από το ατύχημα.
Πώς σημειώθηκε το περιστατικό
Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 5:00 τα ξημερώματα, όταν ο 17χρονος έπεσε από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ανήλικος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του συμβάντος. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού.
Η νοσηλεία και η κατάσταση της υγείας του
Μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο 17χρονος εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος είναι πλέον κλινικά νεκρός, μετά τον βαρύτατο τραυματισμό που υπέστη από την πτώση.
Η σύλληψη του 37χρονου
Όπως γνωστοποίησε η ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος φέρεται να πούλησε αλκοόλ στον 17χρονο και σε έναν φίλο του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, πριν από την αγορά τού επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο 37χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες της θανατηφόρας έκθεσης και της παράβασης της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ.
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