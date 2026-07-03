Κλινικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι-Συνελήφθη 37χρονος που του πούλησε αλκοόλ

Η ΑΑΔΕ επεκτείνει το Ψηφιακό Πελατολόγιο σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων, μετά τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας που καταγράφηκαν στον κλάδο του αυτοκινήτου. Το νέο σύστημα θα διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία των πελατών με τα φορολογικά δεδομένα και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.