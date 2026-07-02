Εφιάλτης για φοιτήτρια: Εισήχθη στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης, κατέληξε με εγκαύματα τρίτου βαθμού

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Μία απλή επέμβαση για κύστη κόκκυγα κατέληξε να γίνει ο απόλυτος Γολγοθάς για μία 20χρονη φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο για την προγραμματισμένη αφαίρεση, ωστόσο έφυγε από εκεί με εγκαύματα τρίτου βαθμού στα πόδια της.

Σύμφωνα με τις περιγραφές της νεαρής φοιτήτριας στο thesspost, «κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ενώ χρησιμοποιούνταν διαθερμία και είχε προηγηθεί η εφαρμογή ενός υγρού που μου προκάλεσε έντονο τσούξιμο, άρχισα ξαφνικά να νιώθω αφόρητο κάψιμο. “Γιατρέ, καίγομαι! Δεν αντέχω!” φώναζα. Ο πόνος ήταν τόσο έντονος που δεν μπορούσα να σηκώσω τα πόδια μου. Ο γιατρός με άρπαξε αμέσως από το χειρουργικό κρεβάτι για να με απομακρύνει».

Παράλληλα, ο Νικόλαος Διαλυνάς, συνήγορος υπεράσπισης της νεαρής, υποστηρίζει κατά την διάρκεια της νοσηλείας της στο συγκεκριμένο νοσοκομείο κινδύνεψε η ζωή της, διότι όπως περιγράφει, «μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της επί τέσσερις ημέρες δεν φρόντισαν να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο όπου υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα εγκαυμάτων».

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι γιατροί διαβεβαίωναν τη νεαρή στην αρχή ότι υπέστη έγκαυμα πρώτου βαθμού, προσθέτοντας ότι σε μερικές μέρες θα ήταν μια χαρά. Παρόλα αυτά, μία νοσηλεύτρια και ακόμα μία φοιτήτρια νοσηλευτικής – φίλη της 20χρονης – την έπιασαν κρυφά, λέγοντας ότι τα συγκεκριμένα εγκαύματα ήταν τρίτου βαθμού και όχι πρώτου.

«Την επόμενη ημέρα παρατηρούσα ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές κοιτούσαν το τραύμα μου με εμφανή ανησυχία. Κανείς όμως δεν μου έδινε ξεκάθαρες απαντήσεις. Το ίδιο απόγευμα μια έμπειρη νοσηλεύτρια με πλησίασε μαζί με μια γνωστή μου φοιτήτρια νοσηλευτικής και μου μίλησε χαμηλόφωνα, ώστε να μην ακούσουν οι υπόλοιποι. Μου είπε ότι, από την περιγραφή του περιστατικού, είχα υποστεί εγκαύματα τρίτου βαθμού», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, οι γιατροί δεν μπορούσαν να της δώσουν μία σίγουρη απάντηση για το εάν και πότε θα επανερχόταν οι αισθήσεις της, καθώς στο σώμα της 20χρονης υπήρχαν σημεία που δεν ένιωθε καν το τσίμπημα της βελόνας. Η νεαρή φοιτήτρια τόνισε ότι βρέθηκε σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, κάνοντας εμετούς και αποβάλλοντας μόνο υγρά.

Μάλιστα, κρίθηκε απαραίτητο να της χορηγηθούν οροί, αντιεμετικά φάρμακα, καθώς και να εξεταστεί από ψυχολόγο και δύο νευρολόγους.

Να σημειωθεί ότι η νεαρή φοιτήτρια είχε προγραμματίσει δουλειά σε νησί για την καλοκαιρινή σεζόν, ωστόσο λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος αναγκάστηκε να ακυρώσει τα σχέδιά της. Ακόμα, δεν ξέρει εάν θα μπορέσει να ασκήσει και πάλι το επάγγελμά της ως γυμνάστρια, καθώς όπως αναφέρει απαγορεύεται να κάνει ακόμα και απλά πράγματα, όπως να καθίσει στον ήλιο και να περπατήσει.