Νέοι κανόνες για τα σχολικά κυλικεία: Τι αλλάζει από τη νέα σχολική χρονιά – Βγήκε το ΦΕΚ με τα προϊόντα που επιτρέπονται και απαγορεύονται

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Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πωλητών στις σχολικές μονάδες φέρνει η νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Το νέο πλαίσιο, που θα εφαρμοστεί από την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027, επικαιροποιεί τους κανόνες υγιεινής και καθορίζει αναλυτικά τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στους μαθητές, με στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η απόφαση αντικαθιστά το προηγούμενο καθεστώς του 2013, εισάγοντας αυστηρότερες προδιαγραφές τόσο για τη λειτουργία των κυλικείων όσο και για τη σύνθεση των τροφίμων που επιτρέπεται να πωλούνται. Παράλληλα, προβλέπει τακτικούς υγειονομικούς ελέγχους, υποχρεωτική εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων και σαφείς κανόνες για την ασφαλή αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση των γευμάτων.

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Οι βασικές αλλαγές

Η νέα υπουργική απόφαση καθορίζει:

τους κανόνες υγιεινής για σχολικά κυλικεία, χώρους εστίασης και αυτόματους πωλητές,

τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους,

τις θερμοκρασίες συντήρησης και αναθέρμανσης των τροφίμων,

τον κατάλογο των επιτρεπόμενων προϊόντων,

τις υποχρεώσεις για ενημέρωση σχετικά με αλλεργιογόνες ουσίες,

το πλαίσιο υγειονομικών ελέγχων και κυρώσεων.

Τι επιτρέπεται να πωλείται

Στα σχολικά κυλικεία επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η διάθεση:

φρέσκων φρούτων και λαχανικών,

αποξηραμένων φρούτων χωρίς πρόσθετη ζάχαρη,

φρουτοσαλάτας,

γάλακτος, κεφίρ και αριάνι,

γιαουρτιού,

κουλουριού, κριτσινιών και φρυγανιών,

μπαρών δημητριακών συγκεκριμένων προδιαγραφών,

παστελιού και χαλβά,

φυσικών χυμών χωρίς πρόσθετη ζάχαρη,

νερού,

τυρόπιτας, πίτας λαχανικών και πίτσας χωρίς αλλαντικά,

σάντουιτς και τοστ που παρασκευάζονται αποκλειστικά με τα επιτρεπόμενα υλικά.

Ποια προϊόντα απαγορεύονται

Η απόφαση απαγορεύει τη διάθεση προϊόντων όπως:

αναψυκτικά,

ενεργειακά ποτά,

πατατάκια (chips),

γαριδάκια και άλλα αλμυρά σνακ,

σοκολάτες,

παγωτά και γρανίτες,

καραμέλες και τσίχλες,

ντόνατς, κρουασάν και λοιπά γλυκά αρτοσκευάσματα,

πίτσες και πίτες με αλλαντικά,

προϊόντα αλλαντοποιίας (ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα κ.ά.),

παρασκευάσματα κρέατος όπως γύρος, σουβλάκι, κεμπάπ, κοτομπουκιές και σνίτσελ.

Αυστηρότεροι κανόνες υγιεινής

Η λειτουργία των κυλικείων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές HACCP, ενώ οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικά υγείας και να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση στην ασφάλεια τροφίμων.

Παράλληλα, προβλέπονται συγκεκριμένες θερμοκρασίες συντήρησης και αναθέρμανσης των γευμάτων, ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων.

Έλεγχοι και κυρώσεις

Οι Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειών θα πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε όλα τα σχολικά κυλικεία και τους χώρους εστίασης. Σε περίπτωση παραβάσεων προβλέπονται οι κυρώσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

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