Βάσεις 2026: Πρόταση – καταπέλτης για την κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

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Με ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά ζητά την άμεση αναστολή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί εμπόδια στην πρόσβαση των υποψηφίων στη δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Βάσεις 2026 – Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Νέας Αριστεράς, η οποία ζητά την άμεση αναστολή του μέτρου για τη φετινή χρονιά και επαναφέρει τη θέση της υπέρ της κατάργησής του.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η διατήρηση της ΕΒΕ δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση στη δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ιδιαίτερα για μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Οι λόγοι που επικαλείται η Νέα Αριστερά

Η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι ο ανταγωνισμός στο σχολείο έχει ενταθεί σε μεγάλο βαθμό, επισημαίνοντας πως η κατάσταση αυτή μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και κινδύνους για την υγεία των μαθητών.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η προετοιμασία ενός μαθητή Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέσω φροντιστηριακής υποστήριξης ξεπερνά, όπως αναφέρει, τις 10.000 ευρώ, ενώ η φοίτηση σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο κυμαίνεται από 7.000 έως 10.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος. Προσθέτει επίσης ότι οι σπουδές στο εξωτερικό είναι πλέον οικονομικά απρόσιτες για τη μεγάλη πλειονότητα των οικογενειών.

Βάσεις 2026: Πόσες θέσεις θα μείνουν κενές στα ΑΕΙ λόγω ΕΒΕ

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στο γεγονός ότι παραμένουν κενές θέσεις πρωτοετών στα δημόσια πανεπιστήμια, τις οποίες, όπως υποστηρίζει, τα ιδρύματα θα μπορούσαν να καλύψουν παρά τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν.

Η θέση για τα πανεπιστήμια και την ΕΒΕ

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής οδηγεί και στην απαξίωση περιφερειακών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ενώ, όπως υποστηρίζει, ορισμένα τμήματα βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο να κλείσουν λόγω της έλλειψης φοιτητών.

Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις 2026 και το «αγκάθι» της ΕΒΕ

Για τους λόγους αυτούς, το κόμμα χαρακτηρίζει την ΕΒΕ ως ένα «ακραία άδικο και ταξικό εμπόδιο», υποστηρίζοντας ότι επηρεάζει κυρίως τα παιδιά οικογενειών με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Το αίτημα για αναστολή και οι προτάσεις

Η Νέα Αριστερά δηλώνει ότι στρατηγικός της στόχος είναι η κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, καθώς και η ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με σταδιακή κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Για τη φετινή χρονιά ζητά την άμεση αναστολή της εφαρμογής της ΕΒΕ και καλεί όλα τα κόμματα της Βουλής να προχωρήσουν σε συντονισμένη κοινοβουλευτική δράση προς αυτή την κατεύθυνση, μακριά, όπως αναφέρει, από προεκλογικούς ανταγωνισμούς, προκειμένου να δοθεί διέξοδος σε περισσότερες από δέκα χιλιάδες οικογένειες.

Παράλληλα, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται μαζί με εκπαιδευτικούς, γονείς, νέους και αριστερές πολιτικές δυνάμεις για τη ριζική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, την επανίδρυση του Λυκείου και τη διαμόρφωση μιας εκπαίδευσης που, όπως αναφέρει, θα είναι συμμετοχική, μη ανταγωνιστική και θα υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.