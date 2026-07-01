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Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: ΝΕΑ απρόοπτα για τη Δευτεροβάθμια – Συνεχίζεται η καθυστέρηση

iPaidia Newsroom iPaidia Newsroom
01/07/2026 - 11:50
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: ΝΕΑ απρόοπτα για τη Δευτεροβάθμια – Συνεχίζεται η καθυστέρηση
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Σύμφωνα με ενημέρωση του αιρετού ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς η προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ δεν πραγματοποιήθηκε, όπως ενημερώνει ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ Θοδωρής Κατσωνόπουλος.

Η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, και, σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού, αναμενόταν να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποσπάσεων. Ωστόσο, τελικά αναβλήθηκε, χωρίς να προχωρήσει η εξέταση του θέματος.

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Συνεχίζεται η αναμονή για τους εκπαιδευτικούς

Στην ενημέρωσή του, ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος επισημαίνει ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία συνεχίζεται, παρατείνοντας την αβεβαιότητα για χιλιάδες εκπαιδευτικούς που αναμένουν τις αποφάσεις για τις αποσπάσεις τους.

Όπως αναφέρει, η εξέλιξη αυτή μεταθέτει εκ νέου την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία αναμενόταν να προχωρήσει κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ.

Ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ χαρακτηρίζει την καθυστέρηση αδικαιολόγητη, σημειώνοντας ότι η αναβολή παρατείνει την αγωνία των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κατσωνόπουλο, η εκκρεμότητα επηρεάζει τον προγραμματισμό της προσωπικής και οικογενειακής ζωής χιλιάδων συναδέλφων που περιμένουν την ολοκλήρωση των αποσπάσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

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Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ

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